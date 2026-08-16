Messi falló un penalti: ¡Inter Miami fue goleado 4-1!

En el partido destacado de la 19.ª jornada de la temporada regular de la MLS, se enfrentaron dos equipos punteros de la clasificación: Nashville e Inter Miami» en un duelo directo.

El intenso encuentro, disputado en el GEODIS Park de Nashville, terminó con una contundente y convincente victoria local por 4-1.

Nashville encadena sus ataques y Messi falla desde el punto de penalti

El partido se desarrolló bajo el dominio y la constante iniciativa del equipo local:

Los goles del equipo local: Por parte de Nashville, Andy Najar , Hany Mukhtar (doblete) y Sam Surridge acertaron ante la portería rival y aseguraron la amplia victoria de su equipo;

El penalti de Messi: En el minuto 23, el capitán de Inter Miami, el legendario Lionel Messi no pudo transformar el penalti y desaprovechó una ocasión importante;

La única respuesta de Miami: El único gol de Inter Miami lo marcó Lionel Messi tras una asistencia de Telasco Segovia .

Situación en la clasificación y calendario de la próxima jornada

Tras esta importante victoria, aumentó la diferencia entre los líderes:

Diferencia de puntos: Al término de la 19.ª jornada, Nashville consolidó el liderato de la clasificación general de la MLS. Inter Miami, segundo, queda ahora a cinco puntos de su rival;

Próximos partidos: Ambos equipos disputarán sus próximos encuentros el 20 de agosto como visitantes: Nashville se medirá a New York Red Bulls, mientras que Inter Miami visitará al Philadelphia Union.

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