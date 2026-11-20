Lionel Messi ha superado a todos sus rivales en la MLS no solo por su juego en el campo, sino también por su salario. El delantero del Inter Miami se ha convertido en el jugador mejor pagado de la liga con un salario garantizado de 28,33 millones de dólares al año. Cabe destacar que el salario de la estrella argentina ha aumentado casi 8 millones de dólares en un año.

El sindicato de jugadores de la MLS publicó datos sobre los salarios de los participantes del campeonato en octubre de 2026. Las cifras demuestran no solo la superioridad financiera de Messi, sino también la magnitud de los fondos destinados a las estrellas en el fútbol estadounidense.

Messi aumentó su salario en casi 8 millones de dólares en un año

Según los datos publicados, el salario anual garantizado de Lionel Messi, de 39 años, asciende a 28,33 millones de dólares. Esta cifra no incluye bonos ni otras fuentes de ingresos.

A modo de comparación, en 2025, el salario anual garantizado del jugador argentino era de 20,45 millones de dólares. Por lo tanto, en un año, su sueldo ha aumentado en 7,88 millones de dólares.

El salario de Messi es significativamente superior al de otras estrellas de la MLS. Además, el número de jugadores cuyo salario anual garantizado supera los 10 millones de dólares ha llegado a cinco.

Los 5 jugadores mejor pagados de la MLS

Según la información publicada por el sindicato, el top 5 de los jugadores mejor pagados del campeonato es el siguiente:

Lionel Messi (Inter Miami) — 28,33 millones de dólares. Robert Lewandowski (Chicago Fire) — 19,51 millones de dólares. Antoine Griezmann (Orlando City) — 13,94 millones de dólares. Son Heung-min (Los Angeles FC) — 11,25 millones de dólares. Breel Embolo (Atlanta United) — 10,81 millones de dólares.

El segundo lugar del ranking, Robert Lewandowski, gana casi 8,82 millones de dólares menos que Messi. Por lo tanto, existe una diferencia financiera notable entre la estrella argentina y el siguiente jugador.

Los clubes que más gastan en salarios en la MLS

El club Inter Miami también ocupa el primer lugar en el ranking de salarios. El monto destinado a los salarios garantizados de los jugadores del equipo asciende a 59,37 millones de dólares.

Los cinco clubes que más gastan en salarios en la liga:

Inter Miami — 59,37 millones de dólares. Chicago Fire — 41,29 millones de dólares. Atlanta United — 38,35 millones de dólares. LA Galaxy — 34,91 millones de dólares. Los Angeles FC — 32,91 millones de dólares.

El Inter Miami gasta 18,08 millones de dólares más en salarios de jugadores que su perseguidor más cercano, el Chicago Fire.

El impacto de Messi en la MLS también se refleja en las cifras

La posición de Lionel Messi en el campeonato estadounidense queda claramente demostrada por su salario. No solo es el primero en términos de salario personal, sino que su equipo es también el club que más fondos destina a los salarios de los jugadores.

Las cifras publicadas han demostrado una vez más la superioridad financiera de Messi en la MLS. El aumento significativo del salario de la estrella argentina en un año es uno de los indicadores que confirman que su estatus en el fútbol estadounidense sigue siendo único.