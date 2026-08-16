En la siguiente jornada de la temporada regular de la MLS en Estados Unidos, Atlanta United disputó un partido importante e intenso. Ante uno de sus rivales más fuertes, los New York Red Bulls, el equipo de Atlanta logró una remontada y venció por 2-1.

El experimentado centrocampista ruso Aleksey Miranchuk fue uno de los principales artífices del triunfo, con una destacada actuación sobre el terreno de juego.

Nuevo pase magistral de Miranchuk: tercera asistencia consecutiva

El futbolista ruso sigue consolidando su estatus en su nuevo equipo y en la liga, además de mantener un gran rendimiento ofensivo:

El pase decisivo: Durante el partido, Miranchuk entregó a su compañero una asistencia precisa y bien medida, contribuyendo enormemente a la victoria de Atlanta por 2-1.

Racha personal: Esta fue la tercera asistencia consecutiva de Aleksey en la MLS.

Liderazgo sobre el campo: Con sus conducciones, la organización de los ataques y su capacidad para romper la defensa rival, el futbolista se está consolidando como el principal creador de juego del equipo.

La primera victoria esperada desde mayo

El triunfo ante los New York Red Bulls tuvo una gran importancia psicológica y clasificatoria para Atlanta United:

Fin de la mala racha: El equipo volvió por fin a saborear la victoria por primera vez desde mayo.

La racha llega a su fin: Atlanta puso oficialmente fin a su racha negativa de siete partidos sin ganar, con derrotas y empates.

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