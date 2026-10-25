En el marco de la última jornada de la Premier League rusa, el club de Kazán, que perdió 0-2 en casa ante el Krylia Sovetov, Rubin ha experimentado un cambio importante en su cuerpo técnico. La dirección del club decidió poner fin oficialmente a su colaboración con el entrenador principal Frank Artiga. La decisión ha sido tomada.

Según el servicio de prensa del club de Kazán, la decisión de destituir al técnico español fue tomada por el presidente del consejo de administración del club, Marat Safiullin. La directiva agradeció a Artiga por sus servicios y le deseó éxito en su futura carrera.

Etapa en Kazán: estadísticas y resultados de 2026

Frank Artiga se hizo cargo del Rubin a principios de 2026:

Indicadores registrados: Bajo el mando del entrenador español, el equipo disputó un total de 28 partidos en todas las competiciones, registrando 9 victorias, 11 empates y 8 derrotas; este es el balance obtenido.

Posición en la tabla: Debido a la irregularidad de los resultados, el Rubin ocupa actualmente la 10.ª posición en la tabla de la Premier League rusa, una cifra que no satisface las ambiciones del club.

La participación de Jahongir O‘rozov en el Rubin

Para los aficionados al fútbol uzbeko, esta dimisión despierta gran interés debido a la relación directa con nuestro compatriota en el equipo:

Posición en defensa: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Jahongir O‘rozov defiende precisamente los colores del Rubin;

Estadísticas: Nuestro compatriota ha jugado 8 partidos en el campeonato actual, recibiendo 4 tarjetas amarillas por su juego activo y combativo.

La identidad del sucesor y la confianza que el nuevo técnico deposite en el defensa uzbeko serán claves en los próximos partidos del Rubin.