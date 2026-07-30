Frank Artiga habla sobre el fichaje de Jahongir O‘rozov por el Rubin

Una auténtica bomba de fichajes está a punto de estallar en la Liga Premier de Rusia (RPL). El entrenador español del Rubin Kazán, Frank Artiga, se ha pronunciado por primera vez sobre las informaciones acerca de la incorporación del defensa del Dinamo Samarcanda y de la selección nacional de Uzbekistán Jahongir O‘rozova la plantilla del club.

Anteriormente, los medios de comunicación informaron de que el Rubin incorporaría al talentoso defensa de 22 años en calidad de cedido, con una opción de compra obligatoria o completa en el acuerdo. Esta información también fue confirmada por Vadim Abramov, entrenador del Dinamo Samarcanda.

Zamin.uz informa sobre los detalles de este importante traspaso, las opiniones del técnico formado en la escuela del Barcelona y la histórica participación de O‘rozov en la Copa del Mundo.

Frank Artiga: «O‘rozov nos será de gran ayuda»

En una entrevista concedida al sitio web oficial del Rubin, el técnico español valoró positivamente el fichaje del futbolista uzbeko. Según el entrenador, la llegada de O‘rozov reforzará significativamente la línea defensiva del equipo.

De la declaración de Frank Artiga: «Ya lo he dicho antes, necesitamos reforzar ciertas posiciones. Si esta información y el fichaje se confirman oficialmente, será una opción muy buena para nosotros. Jahongir tiene 22 años, excelentes características físicas y un gran potencial de crecimiento para el futuro. Sin duda, si todo termina con éxito, ayudará seriamente a nuestro equipo».

Cabe recordar que Frank Artiga dirige al Rubin desde principios de 2026.

La escuela del Barcelona y el mentor de campeones del mundo

La elección de Frank Artiga en el mercado de fichajes no es casualidad. A lo largo de su carrera, el experimentado especialista ha trabajado en clubes de España, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Sin embargo, el periodo más brillante de su trayectoria está ligado a su etapa en la cantera del Barcelona entre 2010 y 2021.

Durante este periodo, Artiga entrenó a los ganadores de la recién concluida Copa del Mundo 2026 — Marc Cucurella y Dani Olmo bajo su tutela. Además, futbolistas de fama mundial como André Onana, Adama Traoré, Antonio Sanabria y Carles Aleñá se formaron bajo sus órdenes. Esto demuestra la habilidad de Artiga para detectar jóvenes talentos y llevarlos al más alto nivel.

Jahongir O‘rozov: Participante en el Mundial 2026 y debutante con la absoluta

Jahongir O‘rozov, que da el salto a la liga rusa, se formó futbolísticamente en la cantera del Bunyodkor Taskent. Su carrera profesional ha crecido a un ritmo vertiginoso:

Nivel de clubes: Debut en el Bunyodkor en 2022, traspaso al club turco Eyüpspor en 2023 y posterior cesión al Dinamo Samarcanda. En febrero de 2025, el Dinamo adquirió sus derechos en propiedad. Nivel juvenil: Campeón de la Copa Asiática Sub-20 en 2023 y participante en el Mundial juvenil de ese mismo año (cuatro partidos jugados). Selección nacional: Debut con la selección absoluta en la primavera de 2026 y gol en su primer partido contra Gabón, dando la victoria a su equipo por 3-1. Mundial 2026 (Nueva historia): En el verano de 2026, fue incluido en la lista definitiva para la primera Copa del Mundo en la historia de Uzbekistán. Disputó dos partidos de la fase de grupos (contra Colombia y Congo), sumando un total de 93 minutos en el campo.

Detalles estimados del traspaso y estadísticas de O‘rozov

Aspecto / Detalle Detalles Futbolista Jahongir O‘rozov Club (Actual) Dinamo (Samarcanda) Club (Nuevo) Rubin (Kazán, RPL) Entrenador Frank Artiga (ex-Barcelona) Precio de cesión 100 000 euros Opción de compra 700 000 euros Edad 22 Participación en el Mundial 2026 Sí (2 partidos, 93 minutos) Debut con la selección Primavera de 2026 (Gol a Gabón)

El joven defensa uzbeko da el salto al Rubin bajo la batuta del técnico de la academia del Barcelona, lo que supone un nuevo gran paso para el fútbol uzbeko y una consecuencia positiva del Mundial 2026.

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