Jahongir O‘rozov llega al Rubin: nueva historia y gran salto económico

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Jahongir O‘rozov llega al Rubin: nueva historia y gran salto económico

El defensa del Dinamo de Samarcanda, Jahongir O‘rozov, probará suerte en la Premier League rusa. Jahongir O‘rozov llegó al Rubin cedido por el Dinamo y dio un gran salto económico. Comienza una nueva historia en Rusia.

El servicio de prensa del Rubin también lo anunció oficialmente en el sitio web del club.

« Jahongir es jugador de la selección nacional de Uzbekistán. Este verano, O‘rozov participó en el Mundial con su selección. ¡Bienvenido! », señala el comunicado.

Jugará cedido hasta finales de 2026. El defensa de 22 años llevará el dorsal 13.

Condiciones del traspaso y detalles económicos

  • O‘rozov llegó al Rubin cedido por 100.000 euros, con una opción de compra de 700.000 euros incluida en el contrato.

  • En su nuevo club tendrá un salario anual de 450.000 euros, cuatro veces más que sus ingresos anteriores.

  • Transfermarkt valora al defensa en 1,2 millones de euros.

Trayectoria y resultados con la selección

  • Formado en la cantera del Bunyodkor, después disputó 55 partidos con el Dinamo y marcó un gol.

  • Campeón de la Copa Asiática Sub-20 de 2023 y participante en el Mundial Sub-20.

  • Debut y primer gol con la selección absoluta en 2026.

Nueva etapa en Rusia

  • El Rubin ocupa la octava posición en la Premier League rusa.

  • En la 3.ª jornada se enfrentará al Orenburg el 9 de agosto.

  • El traspaso fue confirmado oficialmente por los clubes y los entrenadores.

« Para O‘rozov, este traspaso representa una nueva etapa tanto económica como deportiva. »

¿Qué opinas de las nuevas oportunidades de O‘rozov en Rusia? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos y aficionados al fútbol en Telegram u otras redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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