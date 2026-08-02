Jajongir Urozov en la Liga Premier de Rusia: nuevo fichaje y salto financiero

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Jajongir Urozov en la Liga Premier de Rusia: nuevo fichaje y salto financiero

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Jajongir Urozov continuará su carrera en las filas del club Rubin.

¡El defensa de Samarcanda ya está en Rusia! ¿Qué intriga deportiva y financiera se esconde tras el fichaje de Jajongir Urozov?

El traspaso del defensa uzbeko de 22 años al Rubin marca un gran punto de inflexión, tanto a nivel deportivo como financiero. Los detalles del acuerdo en este artículo.

Fichaje y detalles

  • Jajongir Urozov ha superado con éxito el reconocimiento médico en el Rubin.

  • Se han acordado todos los términos entre el club de Kazán y el Dinamo (Samarcanda).

  • Urozov se ha unido aos entrenamientos del equipo y se prepara para la nueva temporada.

Aspectos financieros

  • El jugador llegó en calidad de cesión onerosa por 100 mil euros.

  • El contrato incluye una opción de compra por 700 mil euros (si participa en al menos el 50% de los partidos de la temporada).

  • Según el nuevo contrato, Urozov recibirá un salario anual de 450 mil euros.

  • Esto es más de 4 veces su salario anterior.

«El defensa uzbeko comienza una nueva etapa en la Liga Premier de Rusia», escribe Sport24.

¿Qué opinas del traspaso de Urozov a Rusia? ¡Deja un comentario sobre su nueva experiencia y logros financieros, y comparte el artículo con tus amigos en Telegram u otras redes sociales!

Jakhongir UrozovRubinDinamoRusiaSamarcanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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