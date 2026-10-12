El autogol de Jahongir O‘rozov le cuesta caro al Rubin

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El autogol de Jahongir O‘rozov le cuesta caro al Rubin

En el marco de la 10ª jornada de la Premier League rusa (RPL), el Rubin Kazan recibió al Dinamo Moscú en su estadio. El encuentro central, disputado con gran intensidad, terminó con una victoria mínima de 1-0 para los visitantes.

El destino del partido se decidió por un doloroso autogol en la primera parte y por las expulsiones registradas en ambos equipos.

La jugada decisiva y las tarjetas rojas

En el duelo disputado en el Ak Bars Arena ocurrieron los siguientes eventos clave:

  • Autogol al minuto 30: El único gol del encuentro llegó a mediados de la primera parte: el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Jahongir O‘rozov, cometió un error al intentar despejar y marcó en su propia portería (0-1);

  • Tiempo de juego completo: El legionario uzbeko de 20 años fue titular y disputó los 90 minutos completos del encuentro;

  • Pasiones en el campo: La situación del Rubin, que iba perdiendo, se complicó aún más al minuto 37 con la expulsión de Ilya Samoshnikov. Por parte de los visitantes, Rubens fue expulsado al minuto 82.

Cambios en la tabla de posiciones

Este resultado provocó cambios importantes en la parte alta de la clasificación:

  • El Dinamo asciende al liderato: Tras sumar 3 puntos valiosos en Kazán, el club moscovita alcanzó los 22 puntos y se colocó como líder de la RPL;

  • El Rubin se mantiene en el 6º puesto: Los pupilos de Rashid Rakhimov, tras la derrota en casa, se mantienen en la 6ª posición de la tabla con 12 puntos.

Aunque este partido deja recuerdos amargos para Jahongir O‘rozov, el hecho de que el joven defensa se esté ganando la confianza absoluta en el once inicial augura una mayor madurez en las próximas jornadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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