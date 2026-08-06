El «Rubin» lo rechazó primero: O‘rozov luchará ahora por un puesto de titular

El traspaso de Jahongir O‘rozov al «Rubin» no fue fruto de unas negociaciones sencillas. La primera oferta del club de Kazán, un contrato de cuatro años, fue rechazada porque el entorno del defensa priorizó el interés de campeonatos europeos. Aun así, el «Rubin» no abandonó la pelea y retomó las negociaciones por el futbolista de 22 años.

Ahora el defensa de la selección de Uzbekistán tiene otra tarea: demostrar sobre el terreno por qué fue fichado para jugar en Rusia. La defensa central del equipo de Frank Artiga no tiene huecos libres: le espera una dura competencia para hacerse con un puesto.

¿Por qué se rechazó la primera oferta?

A finales de junio, el agente de O‘rozov, Shahriyor Eshboyev, confirmó que el «Rubin» había ofrecido al jugador un contrato de cuatro años. Sin embargo, en ese momento el entorno del defensa no aceptó la propuesta.

Según su agente, el principal objetivo de O‘rozov era jugar en una de las grandes ligas europeas. Había interés de clubes de Italia, Alemania, Inglaterra, Turquía y Países Bajos, y se decía que algunos equipos llevaban varios meses siguiendo al futbolista.

A pesar de que el club de Kazán ofrecía un buen salario y un acuerdo de larga duración, el jugador y sus representantes decidieron esperar una opción europea.

Esta decisión demostraba la confianza de O‘rozov en sí mismo. En lugar de elegir inmediatamente una oferta económica más favorable después del Mundial, apostó por un objetivo deportivo más ambicioso.

¿Hasta qué punto era seria la opción del «Borussia»?

Entre los equipos interesados en O‘rozov, el Borussia Mönchengladbach fue el más mencionado. El medio alemán Kicker incluyó al uzbeko entre los defensas que el club de la Bundesliga estudiaba para reforzar su zaga.

El «Dinamo» de Samarcanda también señaló que estaba abierto a negociar. La directiva del club informó de que la cláusula de rescisión de O‘rozov era de un millón de dólares y aseguró que estaba dispuesta a colaborar ante ofertas serias.

Sin embargo, el interés europeo no llegó a convertirse en un contrato definitivo. El portavoz del «Dinamo» confirmó a comienzos de julio que el «Borussia» todavía no había presentado una oferta oficial.

Mientras tanto, el «Rubin» no cerró la puerta a las negociaciones. El club de Kazán mantuvo su interés por el defensa y reactivó el acuerdo.

¿Por qué el «Rubin» no dio marcha atrás?

O‘rozov no es un candidato casual para el «Rubin». El club de Kazán buscaba a un jugador zurdo capaz de actuar en un sistema con tres centrales.

Con sus 190 centímetros, los puntos fuertes de O‘rozov son el juego aéreo, la preparación física, las recuperaciones y la capacidad de iniciar los ataques desde la defensa con el primer pase. Cuando comenzaron las negociaciones, estaba entre los líderes de la liga uzbeka en recuperaciones y duelos ganados.

La determinación del «Rubin» acabó dando sus frutos. En julio, el entrenador del «Dinamo» de Samarcanda, Vadim Abramov, declaró que ambos clubes habían acordado el importe del traspaso y que la decisión dependía del jugador y de sus condiciones personales.

Así, la opción inicialmente rechazada se convirtió varias semanas después en el camino más realista de la carrera de O‘rozov.

¿La principal competencia será Nijegorodov?

Frank Artiga utiliza con frecuencia una defensa de tres centrales en el «Rubin». El técnico español dirige al club de Kazán desde enero de 2026 y su contrato está vigente hasta el verano de 2027.

En el primer partido de la nueva temporada contra el Krasnodar, la línea de tres estuvo formada por Yegor Teslenko, Konstantin Nijegorodov y el capitán Igor Vujačić. Nijegorodov fue sustituido por Denil Maldonado en el minuto 64.

La posición más natural para O‘rozov es el lado izquierdo de la defensa de tres. Juega con la zurda y puede sacar el balón desde atrás en esa zona. Actualmente, Nijegorodov desempeña principalmente esa función.

El brazalete de capitán de Vujačić y su condición de líder en el centro de la defensa consolidan su puesto. Teslenko también es uno de los jugadores de confianza del cuerpo técnico. Por eso, O‘rozov no tiene garantizada una entrada inmediata en el once inicial.

Pero la competencia no se limita a tres futbolistas. La plantilla oficial del «Rubin» también cuenta con defensas capaces de jugar en el centro, como Maldonado, Maksim Ignatev, Uroš Drezgič y Nikita Lobov.

La tarea de O‘rozov será demostrar en los entrenamientos no solo su superioridad física, sino también la disciplina posicional y la calidad con el balón que exige Artiga.

Las condiciones del acuerdo envían una señal importante

Según Sport24, O‘rozov llega al «Rubin» en calidad de cedido. El club de Kazán pagará la cesión, asumirá el salario del jugador y estará obligado a ejecutar la compra definitiva si participa en al menos la mitad de los partidos oficiales.

Si se confirman estas condiciones, los intereses de ambas partes coincidirán.

El «Rubin» tendrá la oportunidad de probar suficientemente a O‘rozov. El «Dinamo» ingresará por su traspaso definitivo si el futbolista juega con regularidad. Para el propio defensa, cada aparición influirá no solo en su lugar dentro del equipo, sino también en su próximo contrato.

Esta estructura económica demuestra que el club de Kazán no fichó a O‘rozov simplemente para completar la plantilla. El club planea darle la oportunidad de entrar en el once inicial, pero aprovecharla dependerá del futbolista.

¿Se acabó el sueño europeo?

El fichaje por el «Rubin» no significa que O‘rozov haya renunciado a su objetivo de jugar en Europa. Al contrario, la Premier League rusa puede convertirse en el escenario que lo lleve al siguiente nivel.

El defensa de 22 años debe adaptarse ahora a una liga con duelos físicos intensos, mucha presión y errores que se castigan rápidamente. Si juega con regularidad en el «Rubin» y afianza su puesto en la selección nacional, el interés de los clubes europeos podría reactivarse.

Pero antes tendrá que imponerse en la competencia de Kazán. El primer gran objetivo de O‘rozov no es el «Real», el «Borussia» ni otro club europeo: es un puesto en el once inicial de Frank Artiga.

El «Rubin» luchó por ficharlo incluso después del primer rechazo. Ahora le toca a O‘rozov: debe justificar la confianza del club sobre el terreno y convertir este traspaso en una nueva etapa de su carrera.

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