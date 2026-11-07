Sensación en Moscú: el Rubin derrota al Lokomotiv a domicilio

·84·Deportes
Sensación en Moscú: el Rubin derrota al Lokomotiv a domicilio

En el marco de la 14ª jornada de la Premier League rusa, el enfrentamiento en Moscú entre el Lokomotiv y el Rubin Kazán terminó con una importante y valiosa victoria de los visitantes por 1-0.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Jahongir O‘rozov que juega en el Rubin, ayudó a su equipo a mejorar significativamente su posición en la tabla gracias a este éxito.

El gol de la victoria de Teslenko y la seguridad en los minutos finales

El encuentro en Moscú se desarrolló bajo una intensa lucha táctica:

  • El golpe decisivo en el minuto 71: El único gol que decidió el destino del partido se marcó en el minuto 71: Egor Teslenko acertó ante la portería local, otorgando una victoria clave a los de Kazán;

  • El legionario uzbeko en el campo: El defensa de la selección de Uzbekistán, Jahongir O‘rozov, entró al campo en el minuto 90 sustituyendo a Carlos Salcedo y participó activamente en la defensa del resultado ganador en los últimos instantes.

Situación en la tabla: el Rubin asciende, el Loko en crisis

Tras este partido, la situación de ambos equipos en el campeonato es drásticamente diferente:

  • Rubin — 6º puesto (18 puntos): Gracias a los tres puntos fuera de casa, los de Kazán alcanzan los 18 puntos y se colocan en el top 6 de la tabla de la RPL;

  • Lokomotiv — 15º puesto (11 puntos): El club de los «ferroviarios» de Moscú, que está teniendo una temporada muy difícil, permanece en el puesto 15 con 11 puntos, en la zona de descenso.

Ficha del partido:

  • RPL. 14ª jornada: Lokomotiv – Rubin 0:1

  • Gol: Egor Teslenko 71' (0:1);

  • Alineación del Rubin: Staver, Lobov, Vujacic, Arroyo, Teslenko, Samoshnikov, Babaev (Rozhkov, 74), Khodja (Jojic, 63), Ivu, Saavedra, Salcedo (Jahongir O‘rozov, 90).

Premier League RusaRubinLokomotivJahongir O‘rozovFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Frank Artiga, entrenador del Rubin donde juega Jahongir O‘rozov, deja el clubFrank Artiga, entrenador del Rubin donde juega Jahongir O‘rozov, deja el club25 octubre 10:04El Rubin vence al Spartak en el debut de Jahongir O‘rozovEl Rubin vence al Spartak en el debut de Jahongir O‘rozov20 agosto 06:22Jahongir O‘rozov llega al Rubin: nueva historia y gran salto económicoJahongir O‘rozov llega al Rubin: nueva historia y gran salto económico3 agosto 20:58Jajongir Urozov en la Liga Premier de Rusia: nuevo fichaje y salto financieroJajongir Urozov en la Liga Premier de Rusia: nuevo fichaje y salto financiero2 agosto 18:39Frank Artiga habla sobre el fichaje de Jahongir O‘rozov por el RubinFrank Artiga habla sobre el fichaje de Jahongir O‘rozov por el Rubin30 julio 20:39O‘rozov pone rumbo a la Premier League rusa: el Rubin Kazan cierra su fichajeO‘rozov pone rumbo a la Premier League rusa: el Rubin Kazan cierra su fichaje30 julio 09:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis