En el marco de la 14ª jornada de la Premier League rusa, el enfrentamiento en Moscú entre el Lokomotiv y el Rubin Kazán terminó con una importante y valiosa victoria de los visitantes por 1-0.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Jahongir O‘rozov que juega en el Rubin, ayudó a su equipo a mejorar significativamente su posición en la tabla gracias a este éxito.

El gol de la victoria de Teslenko y la seguridad en los minutos finales

El encuentro en Moscú se desarrolló bajo una intensa lucha táctica:

El golpe decisivo en el minuto 71: El único gol que decidió el destino del partido se marcó en el minuto 71: Egor Teslenko acertó ante la portería local, otorgando una victoria clave a los de Kazán;

El legionario uzbeko en el campo: El defensa de la selección de Uzbekistán, Jahongir O‘rozov, entró al campo en el minuto 90 sustituyendo a Carlos Salcedo y participó activamente en la defensa del resultado ganador en los últimos instantes.

Situación en la tabla: el Rubin asciende, el Loko en crisis

Tras este partido, la situación de ambos equipos en el campeonato es drásticamente diferente:

Rubin — 6º puesto (18 puntos): Gracias a los tres puntos fuera de casa, los de Kazán alcanzan los 18 puntos y se colocan en el top 6 de la tabla de la RPL;

Lokomotiv — 15º puesto (11 puntos): El club de los «ferroviarios» de Moscú, que está teniendo una temporada muy difícil, permanece en el puesto 15 con 11 puntos, en la zona de descenso.

Ficha del partido: