En la segunda ronda de la Copa de Rusia, el Rubin recibió al Spartak en su estadio. No hubo ganador en el tiempo reglamentario: 1-1. En la tanda de penaltis, el conjunto de Kazán se impuso por 5-3 y avanzó a la siguiente ronda.

El defensa de la selección de Uzbekistán Jahongir O‘rozov fue titular con el Rubin y disputó el partido completo.

El Rubin fue superior en los penaltis

El tiempo reglamentario terminó con empate 1-1. Por ello, fue necesario recurrir a una tanda de penaltis para decidir al ganador.

Los jugadores del Rubin estuvieron más precisos y ganaron por 5-3.

Ronda Marcador Tiempo reglamentario Rubin 1-1 Spartak Tanda de penaltis 5-3 Ganador final Rubin

O‘rozov disputó el partido completo

Jahongir O‘rozov ocupó la posición de defensa central en el once titular del Rubin.

El internacional uzbeko estuvo sobre el terreno de juego de principio a fin y contribuyó a la victoria de su equipo en la tanda de penaltis.

El once titular del Rubin ante el Spartak:

Nigmatullin;

Rojkov;

Jahongir O‘rozov;

Vuyachich;

Teslenko;

Arroyo;

Ivu;

Nacho;

Samoshnikov;

Xodja;

Sive.

Uzbeko Un partido importante para el defensa

Que O‘rozov disputara los 90 minutos en un partido tan importante de la Copa de Rusia es significativo para su continuidad en el club.

El Rubin continúa su camino en la competición gracias a su victoria en los penaltis.

Rubin — Spartak: 1-1. 5-3 en la tanda de penaltis.

Ahora, el conjunto de Kazán preparará la próxima ronda de la Copa de Rusia. Para O‘rozov, haber disputado el partido completo ante el Spartak le permitirá ganar más minutos con el club.

¿Crees que Jahongir O‘rozov puede convertirse en titular habitual del Rubin? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.