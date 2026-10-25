El Inter remonta ante la Fiorentina con goles en los minutos 91 y 97

En el marco de la octava jornada de la Serie A italiana, el club Inter recibió en su estadio a la Fiorentina en uno de los partidos más dramáticos y apasionantes de la temporada, 2:1 logrando una victoria épica.

Los milaneses iban perdiendo hasta el final del tiempo reglamentario, pero lograron una remontada espectacular marcando dos goles consecutivos en el tiempo añadido.

Gol inesperado y giro en los minutos 91 y 97

El encuentro fue una lucha intensa, con el desenlace ocurriendo al final del partido:

La Fiorentina abre el marcador (minuto 65): El jugador visitante Alexandro batió la portería del Inter a mediados de la segunda parte, dando ventaja a los florentinos;

El gol salvador de Thuram (minuto 91): En el primer minuto de descuento, el delantero francés Marcus Thuram marcó un gol crucial para poner el 1:1;

El penalti de la victoria de Zielinski (minuto 97): En el minuto 97, Piotr Zielinski transformó con frialdad el penalti señalado, otorgando 3 puntos vitales al Inter.

La racha invicta bajo la dirección de Cristian Chivu: 8 partidos, 7 victorias

Esta victoria consolida la posición de los milaneses en la carrera por el título:

Racha sin derrotas: El Inter no ha perdido ni una sola vez en las primeras 8 jornadas de la Serie A, 7 victorias y 1 empate registrados;

Único punto perdido: Los pupilos de Chivu solo han cedido un empate esta temporada, en el partido fuera de casa contra la Roma (2:2);

Resultados anteriores: Anteriormente, el equipo logró brillantes victorias contra Monza (4:1), Cagliari (0:1), Napoli (3:2), Udinese (5:3), Parma (3:0) y Bologna (1:3).

Luchando hasta los últimos segundos, los milaneses demostraron una vez más que son uno de los principales candidatos al campeonato.