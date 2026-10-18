Sensación en Florencia: el Como derrota 3-1 a la Fiorentina a domicilio

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Sensación en Florencia: el Como derrota 3-1 a la Fiorentina a domicilio

En el marco de la 7ª jornada de la Serie A, en el estadio Artemio Franchi de Florencia, en un duelo que enfrentó a uno de los equipos más destacados de la liga, Como logró una victoria contundente por 3-1 fuera de casa contra el prestigioso club de la Fiorentina. Los visitantes, que pusieron a prueba constantemente a David De Gea, no dieron opciones a su rival y aseguraron tres puntos valiosos.

Dos goles rápidos en la primera mitad y la respuesta de Pongracic

El encuentro comenzó con ataques intensos y activos por parte de los visitantes:

Liberali abre el marcador:

  • En el minuto 32, una jugada colectiva del Como dio sus frutos: Mattia Liberali batió al portero florentino De Gea con un disparo preciso (0-1); El segundo gol rápido de Nico Paz:

  • Apenas cuatro minutos después, en el minuto 36, el talentoso centrocampista Nico Paz anotó el segundo gol de su equipo, consolidando la ventaja (0-2); Intriga antes del descanso:

  • Justo antes de irse a vestuarios, en el minuto 45, el defensa local Marin Pongracic recortó distancias, dando esperanzas a los «Viola» — 1-2. El golpe definitivo de Douvikas y el 1-3 final

Aunque los locales salieron en la segunda parte buscando el empate, el Como sentenció el partido al contragolpe:

El tercer gol en el minuto 57:

  • Anastasios Douvikas aprovechó un espacio en la defensa rival para enviar el balón al fondo de la red — 1-3; Defensa sólida:

  • En los minutos restantes, la línea defensiva visitante y el portero Butez repelieron todos los ataques rivales, manteniendo el resultado victorioso. Ficha del partido

Serie A. 7ª jornada

Fiorentina — Como 1:3

Goles

:Pongracic (45) — Liberali (32), Paz (36), Douvikas (57). Fiorentina:

  • De Gea, Jimenez (Dodo, 69), Vieri (Valdepenas, 64), Dragusin, Pongracic, Pedro Goncalves (Gnonto, 63), Mastantuono (Brescianini, 69), N'Dour (Beto, 79), Fagioli, Ndiaye, Pellegrino. Como:

  • Butez, Chalobah (Ramon, 14), Valli (Kayki, 46), Smolcic, Kempf, Paz (Perrone, 61), Da Cunha (Ricci, 83), Liberali (Kumbulla, 83), Millico, Cacace, Douvikas. Tabla de posiciones: El Como se acerca a los líderes

Esta importante victoria a domicilio tuvo un impacto significativo en la clasificación:

El Como en la parte alta:

  • Tras esta victoria, el Como suma 14 puntos y asciende en la tabla, uniéndose a la lucha por los puestos europeos; Fiorentina en crisis:

  • Los florentinos, que tienen un inicio de temporada muy difícil, se quedan estancados en el puesto 17 con solo 4 puntos. 4 ochko bilan 17-pog‘onada qolib ketmoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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