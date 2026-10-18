Fiorentina — Como: alineaciones y minuto a minuto

El partido de la Serie A entre la Fiorentina y el Como comenzará el 18 de octubre a las 18:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el minuto a minuto.

Alineación titular de la Fiorentina: 43. de Gea D., 3. Drăgușin R., 44. Fagioli N., 20. Jiménez A., 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. Njie A., 32. Pellegrino M., 5. Pongračić M., 28. Pote, 33. Veri.

Suplentes de la Fiorentina: 74. Ademi A., 23. Beto, 4. Brescianini M., 53. Christensen O., 2. Dodô, 29. Gnonto W., 42. Inao Ulai K., 17. João Mário, 19. Lezzerini L., 72. Matteo B., 73. Pirro A., 21. Valdepeñas V.

Entrenador de la Fiorentina: Vanoli P.

Alineación titular del Como: 1. Audero E., 8. Cáceres M., 99. Chalobah T., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Millico L., 10. Paz N., 3. Varela A.

Suplentes del Como: 42. Addai G., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayky, 53. Kambwala W., 15. Lado A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Ricci S., 17. Rodríguez J., 97. Sánchez R., 28. Smolčić I., 22. Vigorito M.

Entrenador del Como: Fàbregas C.