Lluvia de goles en la Serie A: la Fiorentina vence 4-2 al Sassuolo a domicilio
En uno de los encuentros centrales de la décima jornada de la Serie A italiana, los aficionados fueron testigos de un auténtico festival de fútbol ofensivo. La Fiorentina de Florencia, que visitaba al Sassuolo, logró una victoria remontada por 4-2 tras un partido intenso y disputado.
El joven talento argentino Franco Mastantuono volvió a inscribir su nombre en el marcador y contribuyó significativamente al triunfo de los florentinos.
Crónica del partido: El doblete de Llorente y la contundente respuesta florentina
Desde los primeros minutos, el encuentro se desarrolló de forma abierta y llena de giros inesperados:
Llorente abre el marcador (minuto 25): El activo Llorente batió a David De Gea en el minuto 25 para adelantar al Sassuolo — 1:0;
La respuesta antes del descanso (minuto 45): Justo antes de irse al vestuario, los visitantes aumentaron la presión y Pellegrino logró igualar el marcador — 1:1;
Gol rápido en la segunda parte (minuto 50): Comenzando la segunda mitad con ataques incisivos, la Fiorentina tomó la delantera gracias a un remate preciso de Njié — 1:2;
Doblete de Llorente (minuto 65): En el minuto 65, Llorente volvió a aparecer para restablecer el equilibrio y completar su doblete — 2:2;
El golpe final de Mastantuono y Valdepenas: En la fase culminante del partido, los visitantes tomaron el control total. En el minuto 79, Franco Mastantuono marcó un gol decisivo para poner el 2:3, y en el minuto 90, el suplente Valdepenas anotó el último tanto, asegurando una brillante victoria por 2:4.
Situación en la tabla
Tras esta victoria, el equipo de Florencia suma 8 puntos y asciende al puesto 15 de la clasificación. El Sassuolo, con los mismos 8 puntos, cae a la posición 16 por diferencia de goles.
Acta oficial del partido
Serie A italiana. Jornada 10
Sassuolo — Fiorentina 2:4
Goles: Llorente 25, 65 — Pellegrino 45, Njié 50, Mastantuono 79, Valdepenas 90.
Alineación de la Fiorentina:
David De Gea, Jiménez, Joao Mario, Dragusin, Vieri, Fagioli (Gnonto, 63), Brescianini, Ndour, Njié (Oulai, 63), Pellegrino (Pedro Gonçalves, 77), Franco Mastantuono (Valdepenas, 89).
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