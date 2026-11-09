Victoria importante en Milán: el Inter pone fin a la racha de 6 partidos del equipo de Fàbregas

En uno de los duelos centrales de la jornada 11 de la Serie A, uno de los líderes de la tabla, el Inter recibió en el estadio Giuseppe Meazza al Como, la revelación de la temporada.

En un encuentro intenso y de alto ritmo, los pupilos de Cristian Chivu marcaron dos veces en los primeros veinte minutos para asegurar una victoria por 2-0. Este resultado pone fin oficialmente a la racha de 6 victorias consecutivas del equipo de Cesc Fàbregas en todas las competiciones.

7 minutos de presión y goles rápidos en el Giuseppe Meazza

El Inter tomó la iniciativa desde el inicio y aprovechó los errores defensivos:

Minuto 12, apertura del marcador por Esposito: Tras la presión constante de los locales, Francesco Pio Esposito superó a los defensas y envió el balón al fondo de la red — 1-0;

Minuto 19, el remate preciso de Thuram: Siete minutos después, el delantero francés Marcus Thuram aprovechó una situación en el área para aumentar la ventaja de los milaneses — 2-0;

Los cambios de Fàbregas no ayudaron: En la segunda parte, Cesc Fàbregas realizó varios cambios (entraron Ricci, Caqueret, Liberali y Chaka Traorè) para intentar potenciar el ataque, pero la ordenada línea defensiva del Inter se mantuvo firme.

Ficha del partido y alineaciones

Serie A. Jornada 11 Inter — Como 2-0 8 de noviembre, estadio Giuseppe Meazza Goles: Esposito (12), Thuram (19). Amonestación: Esposito (72, Inter).

Inter: Martínez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Çalhanoğlu (Sučić, 81), Zieliński (Mkhitaryan, 73), Dimarco (Diouf, 88), Esposito (Bonny, 73), Thuram (Pavard, 88).

Como: Sánchez, Couto (Liberali, 74), Ramón, Kempf, Valli (Chaka Traorè, 74), Perrone (Ricci, 46), Millico, Da Cunha (Caqueret, 74), Paz, Baturina (Smolčić, 46), Douvikas.

Situación en la tabla: La presión aumenta en la carrera por el título

Esta victoria coloca al Inter en una posición muy favorable en la lucha por el campeonato: