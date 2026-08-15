Por qué Marcus Thuram no viajó al partido contra el Real Betis

El delantero del Inter Marcus Thuram continúa con su recuperación física y se ve obligado a perderse los partidos de pretemporada. El futbolista francés no fue incluido en la convocatoria para el último amistoso del equipo y ni siquiera ocupó un lugar en el banquillo. Esta situación genera preguntas justificadas entre los aficionados y los especialistas sobre el estado de salud del jugador. Al respecto, Goal.com informa de ello.

Según Goal.com y FcInter 1908, el periodo de vacaciones de verano y competiciones fue especialmente exigente para el experimentado delantero. El jugador, que representó a su selección nacional, todavía está lejos de su mejor estado de forma debido a las cargas físicas y las secuelas de antiguas lesiones. El cuerpo técnico ha preferido que siga un programa individual, sin asumir riesgos.

Dificultades físicas e historial de lesiones

El delantero francés, nacido en 1997, sufrió problemas en los músculos de la pantorrilla durante la segunda mitad de la pasada temporada. Aunque contribuyó a conquistar la Serie A y la Copa Italia al final del curso, la lesión siguió dando señales posteriormente. En el Mundial, también fue gestionado con mucha cautela en la selección francesa dirigida por Didier Deschamps y solo disputó un minuto en la fase de grupos.

Tras regresar al club a mediados de agosto, Thuram comenzó su recuperación en las instalaciones de Appiano Gentile. Sin embargo, la disputa consecutiva de dos grandes competiciones y el prolongado proceso de recuperación terminaron afectando a su preparación general. Ahora el jugador debe recuperar por completo su antigua explosividad y agilidad.

La decisión del cuerpo técnico y los próximos planes

La directiva del Inter y el cuerpo técnico decidieron no asumir ningún riesgo que pudiera perjudicar la salud del jugador. Por ello, Thuram no viajó a Bari para disputar el amistoso contra el Real Betis . Teniendo en cuenta las limitadas posibilidades de entrenar durante el desplazamiento y el riesgo de quedarse sin minutos, se consideró preferible que permaneciera en Milán.

Según informó el departamento de prensa del club, el estado del jugador no es grave y simplemente necesita aprovechar las instalaciones de la ciudad deportiva para trabajar con plena carga. En lugar de perder tiempo en desplazamientos y vuelos, se consideró preferible que entrenara en Appiano Gentile. Esto permitirá a Thuram recuperar más rápido el nivel necesario para regresar al once titular.

El exdelantero del Borussia Mönchengladbach está haciendo todo lo posible para recuperar su mejor condición física antes del inicio de la nueva temporada. Para el Inter, que un futbolista tan importante en ataque regrese sano y en plena forma será decisivo antes del campeonato. Los especialistas del club supervisan estrictamente su recuperación.