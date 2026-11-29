En el marco de la 13.ª jornada de la Serie A italiana, el club Inter recibió al Genoa en su estadio. En el encuentro, los pupilos de Cristian Chivu marcaron cuatro goles sin respuesta, logrando una contundente victoria por 4-0.

El doblete de Marcus Thuram y la superioridad en la primera parte

Los milaneses prácticamente sentenciaron el partido en la primera mitad. En el minuto 29, el capitán del equipo, Lautaro Martínez abrió el marcador, mientras que en el minuto 40, Marcus Thuram amplió la ventaja. En el tiempo añadido de la primera parte (45+3) Petar Sučić también se sumó a la lista de goleadores, dejando el marcador 3-0.

Manteniendo el dominio en la segunda mitad, los «Nerazzurri» cerraron el partido en el minuto 54 con el segundo gol de Marcus Thuram— 4-0.

Tras esta victoria, el Inter suma 32 puntos y asciende a la 2.ª posición de la tabla. Por su parte, el club genovés se mantiene en el 11.º puesto con 16 puntos.

Ficha del partido y estadísticas principales

Estadísticas Información oficial Competición y jornada Serie A italiana, 13.ª jornada Partido y resultado Inter — Genoa 4-0 Goleadores Lautaro Martínez (29'), Marcus Thuram (40', 54'), Petar Sučić (45+3') Tabla de posiciones Inter — 32 puntos (2.º puesto); Genoa — 16 puntos (11.º puesto) Alineación del Inter Provedel, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Sučić, Carlos Augusto (Stones, 59), Jones, Dimarco (Luis Enrique, 83), Thuram (Lavelli, 83), Lautaro Martínez (Esposito, 59) Alineación del Genoa Baylo, Marcandalli, Otoa, Vásquez, Kingsley, Viaf, Traoré (Frendrup, 56), Mitaj, Ellerston, Mikael, Osmajić (Venturino, 66), Messias (Vitinha, 57)

¿Crees que el Inter, tras ascender al 2.º puesto bajo la dirección de Cristian Chivu, puede convertirse en el gran favorito para el Scudetto esta temporada?

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