El secreto que solo 5 personas conocen: ¿por qué se oculta el nombre del ganador del Balón de Oro 2026?

El galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, otorgado por la revista France Football, el Balón de Oro 2026 está rodeado de un revuelo inesperado. Diversos rumores en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta victoria de una estrella del fútbol han desatado el debate entre los aficionados.

Sin embargo, según informa RMC Sport, esta información es totalmente falsa: en este momento, el nombre del ganador solo es conocido por solo 5 personas en todo el mundo.

Nueva intriga: ¿Por qué los propios candidatos no lo saben?

El ex redactor jefe de France Football, Pascal Ferré, comentó al respecto, explicando las razones de los cambios radicales en el proceso de votación y entrega del premio:

Nadie lo sabe hasta la ceremonia: Desde 2024, no se comunica ninguna información sobre los resultados a los ganadores hasta que comienza la ceremonia. Todos los candidatos llegan al recinto en igualdad de condiciones y bajo una incertidumbre total;

Igualdad de condiciones: «Cuando llegan al recinto, ninguno puede levantar la mano antes que los demás, porque nadie conoce el resultado», subrayó Ferré;

Eliminar el riesgo de filtraciones: El hecho de que solo unos pocos organizadores conozcan los resultados de antemano y que esta información se mantenga en secreto hasta el último momento ayuda a frenar los falsos rumores.

«Tras la era de Messi y Ronaldo, cambiamos las reglas»

Durante años, la comunidad futbolística conocía al ganador días o incluso semanas antes de la gala. Los organizadores decidieron poner fin a esta tradición:

Mantener la intriga: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras el fin de su dominio, las reglas de premiación fueron renovadas por completo. Ahora, el objetivo principal es preservar las emociones reales y la sorpresa hasta el final;

Mecanismo de secreto: Según Pascal Ferré, para facilitar la confidencialidad y maximizar el interés en la ceremonia, el nombre del ganador se mantiene oculto en un sobre hasta que se abre en el escenario.

Este prestigioso trofeo al mejor jugador del año mantiene una gran intriga hasta que es entregado a su legítimo dueño.