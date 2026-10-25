Intensa jornada en la Premier League: el Liverpool logra una victoria clave, el Newcastle triunfa en Londres

La octava jornada de la Premier League estuvo llena de encuentros interesantes y decisivos. En uno de los duelos destacados de la fecha, Liverpool recibió al Brighton en casa, resolviendo el asunto desde los primeros minutos y logrando una victoria sólida por 2-0. Asimismo, Newcastle regresó de la capital con tres puntos, mientras que en el choque entre Hull City y Brentford se registró un empate disputado.

Resolución rápida en Anfield: dos goles en 4 minutos

El Liverpool comenzó el partido con intensidad y sentenció la victoria antes de la mitad del primer tiempo:

Minuto 17 (autogol): Bajo la presión de los 'Reds', el centrocampista del Brighton, Pascal Gross, introdujo el balón en su propia portería (1-0);

Minuto 21 (gol de Isak): Cuatro minutos después, Alexander Isak superó al portero visitante para establecer el 2-0;

Control del juego: A pesar de que ambos equipos realizaron varios cambios en la segunda parte, el marcador no se movió.

Premier League. Jornada 8

Liverpool — Brighton 2-0

Goles: Pascal Gross 17 (autogol), Alexander Isak 21.

Liverpool: Alisson Becker, Jeremy Doku, Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez (Kostas Tsimikas, 88), Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz (Trey Nyoni, 65), Bradley Barcola (Lewis Koumas, 77), Alexander Isak (Rio Ngumoa, 77).

Brighton: Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu (Costinha, 6), Luka Vuskovic, Lewis Dunk, Olivier Boscagli (Jack Hinshelwood, 46), Yasin Ayari (Georginio Rutter, 75), Maxim De Cuyper, Pascal Gross, Chema Andres (Malick Yalcouye, 54), Diego Gomez, Charalampos Kostoulas.

Victoria a domicilio del Newcastle: ascenso al 7º puesto

El duelo londinense entreCrystal Palacey Newcastle cambió totalmente a favor de los visitantes en la segunda mitad:

Minuto 46 (inicio rápido): William Osula, que entró tras el descanso, adelantó inmediatamente a las 'urracas';

Minuto 58 (sentencia de Barnes): Harvey Barnes castigó a la defensa rival anotando el segundo gol y estableciendo el resultado final (0-2);

Situación en la tabla: Gracias a esta victoria, el Newcastle suma 11 puntos y asciende a la 7ª posición de la tabla. El Crystal Palace, con 7 puntos, se mantiene en la parte baja.Premier League. Jornada 8Crystal Palace — Newcastle 0-2

Goles:

William Osula 46, Harvey Barnes 58.Empate entre Hull City y BrentfordEn otro enfrentamiento de la jornada, las fuerzas quedaron igualadas:

Penalti en la primera parte: El delantero del Hull City, Oliver McBurnie, transformó un penalti para adelantar a los locales;

Respuesta en la segunda parte:

Dango Ouattara igualó el marcador para los visitantes, dando un punto valioso a su equipo (1-1);

Indicadores de tabla: Tras este resultado, el Brentford suma

11 puntos y el Hull City

10 puntos. Premier League. Jornada 8 Hull City — Brentford 1-1Goles: Oliver McBurnie (pen.) — Dango Ouattara. yetdi.

APL. 8-tur

«Hall Siti» — «Brentford» 1:1