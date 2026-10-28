El editor jefe de France Football revela los secretos sensacionales de la votación del Balón de Oro

El galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol, el Balón de Oro (Ballon d'Or), vivió una tensión sin precedentes y un auténtico drama hasta los últimos segundos del proceso de votación. El editor jefe de la revista France Football , Vincent Garcia , reveló detalles impactantes sobre la lucha de puntos entre Harry Kane y Kylian Mbappé .

El directivo de la organización destacó que durante la mayor parte del periodo de votación, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, lideró claramente, pero en la fase final, el artillero del Bayern Múnich, Harry Kane, protagonizó una remontada implacable para llevarse el trofeo.

«La diferencia fue incluso menor que en el duelo entre Rodri y Vinícius en 2024»

Vincent Garcia, al comentar los resultados de la votación y la diferencia mínima entre los líderes, informó los siguientes hechos importantes:

Un mes de liderazgo: «Durante el mes que duró el proceso de votación, Kylian estuvo por delante, pero Kane logró alcanzarlo», subrayó Garcia, señalando que el resultado final cambió por completo en los últimos días;

Una diferencia de puntos increíblemente estrecha: La diferencia de puntos entre Mbappé y Kane fue mínima. Esta brecha fue incluso menor o similar a los históricos 41 puntos observados entre Rodri y Vinícius Júnior en 2024;

El giro de última hora: Los votos emitidos por periodistas y expertos de todo el mundo en los últimos días fueron decisivos para llevar al delantero inglés a la cima.

La cumbre de la carrera de Harry Kane

Para Harry Kane, quien recibió el Balón de Oro en la ceremonia celebrada en Londres, esta victoria se convirtió en un evento histórico:

Una gran victoria para el fútbol inglés: Por primera vez en su larga y prolífica carrera, Kane fue reconocido como el jugador inigualable del mundo;

El doloroso segundo lugar de Mbappé: Aunque el delantero francés estuvo muy cerca de la victoria, en los últimos instantes tuvo que conformarse con el segundo puesto del podio;

Prueba de una competencia feroz: La dinámica de la votación demostró que el proceso para determinar al mejor jugador del fútbol moderno es más implacable y emocionante que nunca.

Esta declaración abierta del responsable de France Football demuestra que la lucha entre Harry Kane y Kylian Mbappé ha quedado grabada en los anales como una de las confrontaciones más reñidas y memorables de la historia del Balón de Oro.