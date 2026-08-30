¡Thriller de infarto: Chelsea y Brighton ofrecen el partido del año en la Premier League!

·0·Deportes
¡Thriller de infarto: Chelsea y Brighton ofrecen el partido del año en la Premier League!

La segunda jornada de la Premier League regaló a los aficionados un choque inolvidable. El duelo entre el Chelsea y el Brighton en Stamford Bridge se convirtió en un auténtico festival de goles y drama, terminando con una ajustada victoria local por 4-3.

El encuentro se disputó con gran intensidad y vocación ofensiva desde el pitido inicial hasta el final.

Crónica del thriller 4-3 y festival de goles

Los momentos clave que hicieron vibrar a ambas aficiones durante el partido:

  • El inicio fulgurante del Chelsea: Romeo Lavia abrió el marcador para los locales en el minuto 4. En el minuto 14, tras un pase preciso de Morgan Rogers, Pedro Neto amplió la ventaja a 2-0;

  • El recital y el autogol de João Pedro: En el minuto 32, João Pedro anotó el tercer gol de los «Blues». Sin embargo, en el minuto 63, marcó inesperadamente en propia puerta, «ayudando» al rival a recortar distancias;

  • El disparo de Palmer y los minutos finales de nervios: Malick Yalcouyé marcó para el Brighton en el minuto 36, mientras que Cole Palmer anotó el cuarto gol del Chelsea en el minuto 74 tras una asistencia de João Pedro. En el 90+6, Pascal Groß marcó otro tanto para aumentar la intriga, pero los londinenses lograron mantener la victoria.

Acta del partido y alineaciones

  • Premier League. Jornada 2

  • Chelsea — Brighton 4-3

  • Goles: Lavia (4), Neto (14), João Pedro (32), Palmer (74) — Yalcouyé (36), João Pedro (63, p.p), Groß (90+6).

  • Alineación titular del Chelsea: Emiliano Martínez, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Pedro Neto, Malo Gusto, Romeo Lavia, Jorrel Hato, Cole Palmer, Morgan Rogers, João Pedro.

  • Alineación titular del Brighton: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Groß, Ferdi Kadıoğlu, Diego Gómez, Malick Yalcouyé, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Liga: anunciadas las alineaciones para el Real Madrid vs. MálagaLa Liga: anunciadas las alineaciones para el Real Madrid vs. MálagaHoy, 19:404 victorias en 4 partidos: Karimov ayuda a Lugano a asegurar el triunfo4 victorias en 4 partidos: Karimov ayuda a Lugano a asegurar el triunfoHoy, 19:37¿Qué dijo Hansi Flick sobre el estado de Lamine Yamal?¿Qué dijo Hansi Flick sobre el estado de Lamine Yamal?Hoy, 18:50Umar Nurmagomedov se dirige a sus fans tras un terrible nocautUmar Nurmagomedov se dirige a sus fans tras un terrible nocautHoy, 17:53¿Por qué el Pakhtakor no quiso vender al defensa Abdumajidov a un club francés?¿Por qué el Pakhtakor no quiso vender al defensa Abdumajidov a un club francés?Hoy, 17:52¿Qué se dice dentro del Real sobre el regreso de Mourinho?¿Qué se dice dentro del Real sobre el regreso de Mourinho?Hoy, 17:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)