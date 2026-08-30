¡Thriller de infarto: Chelsea y Brighton ofrecen el partido del año en la Premier League!

La segunda jornada de la Premier League regaló a los aficionados un choque inolvidable. El duelo entre el Chelsea y el Brighton en Stamford Bridge se convirtió en un auténtico festival de goles y drama, terminando con una ajustada victoria local por 4-3.

El encuentro se disputó con gran intensidad y vocación ofensiva desde el pitido inicial hasta el final.

Crónica del thriller 4-3 y festival de goles

Los momentos clave que hicieron vibrar a ambas aficiones durante el partido:

El inicio fulgurante del Chelsea: Romeo Lavia abrió el marcador para los locales en el minuto 4. En el minuto 14, tras un pase preciso de Morgan Rogers, Pedro Neto amplió la ventaja a 2-0;

El recital y el autogol de João Pedro: En el minuto 32, João Pedro anotó el tercer gol de los «Blues». Sin embargo, en el minuto 63, marcó inesperadamente en propia puerta, «ayudando» al rival a recortar distancias;

El disparo de Palmer y los minutos finales de nervios: Malick Yalcouyé marcó para el Brighton en el minuto 36, mientras que Cole Palmer anotó el cuarto gol del Chelsea en el minuto 74 tras una asistencia de João Pedro. En el 90+6, Pascal Groß marcó otro tanto para aumentar la intriga, pero los londinenses lograron mantener la victoria.

Acta del partido y alineaciones