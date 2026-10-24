La intriga del 26 de octubre revelada: el seleccionador español ganará el premio principal

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La intriga del 26 de octubre revelada: el seleccionador español ganará el premio principal

La prestigiosa publicación francesa France Football ha revelado antes de la ceremonia al ganador del premio al «Mejor entrenador masculino del año». Según la información difundida por el medio español Mundo Deportivo , el seleccionador de la selección nacional de España Luis de la Fuente ha ganado el premio principal, superando al entrenador del PSG, Luis Enrique, según los resultados finales de la votación.

La ceremonia solemne de entrega de estos prestigiosos premios tendrá lugar el lunes 26 de octubre .

Visita solemne: bajo la mirada de la federación española

El técnico español acudirá a la gala de premios con una gran delegación:

  • Participación en la ceremonia: Luis de la Fuente asistirá personalmente a la gala que se celebrará en París;

  • Apoyo de la federación: Estará acompañado oficialmente por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luosan, y otros responsables de la organización.

Duelo: El título mundial se impone al trofeo de la Champions League

La rivalidad entre los dos grandes entrenadores españoles se ha convertido en uno de los enfrentamientos más destacados del mundo del fútbol este año:

  • Luis de la Fuente: La selección española, bajo su mando, se proclamó campeona del mundo en el Mundial celebrado en el verano de 2026;

  • Luis Enrique: El PSG, bajo su dirección, conquistó el trofeo más prestigioso a nivel de clubes, la UEFA Champions League.

Al final, los votantes consideraron que la victoria en el torneo más importante a nivel de selecciones, la Copa del Mundo, era superior al éxito en la Champions League.

Luis de la FuenteFrance FootballSelección españolaLuis EnriqueFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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