El jefe de France Football revela los secretos detrás del Balón de Oro 2026

Tras la ceremonia celebrada en Londres, el « Balón de Oro 2026 » planteó una de las mayores dudas entre la afición: ¿por qué el fenómeno de 19 años, campeón del mundo y ganador de La Liga, Lamine Yamal, no pudo llevarse el premio principal? El redactor jefe de France Football y director del premio, Vincent Garcia, aclaró el asunto en una entrevista con Sport.es.

Según Garcia, la división de votos entre los miembros de la selección española y las altas puntuaciones del centrocampista del FC Barcelona, Rodri,impidieron que Yamal ganara el trofeo.

Distribución de votos y el fenómeno del fútbol colectivo

Vincent Garcia explicó los factores psicológicos y tácticos decisivos en la votación:

Competencia entre estrellas españolas: «Creo que los votos en la selección de España, campeona del mundo, se repartieron entre Rodri y Lamine Yamal. Rodri captó una parte de los votos cruciales que podrían haber ido a Lamine», señaló;

Un equipo unido, no una estrella individual: La selección española se basó en un sistema colectivo en el Mundial 2026 en lugar de en individualidades. Por ello, fue difícil para el jurado destacar el papel personal de un solo jugador;

El rendimiento de Yamal en el Mundial: Según el organizador, Lamine comenzó el torneo lesionado y solo marcó un gol durante la competición, lo cual se tuvo en cuenta en la evaluación.

La ventaja de Harry Kane y la confesión sobre el voto personal

El director del evento también habló sobre la superioridad del ganador Harry Kane y su propia elección:

La temporada perfecta de Kane: «En cuanto a Harry Kane, es un gran goleador. El jurado consideró que era el jugador que demostró la combinación de cualidades más completa entre todos los candidatos», dijo Garcia;

Un voto personal inesperado: Vincent Garcia admitió haber votado por un candidato que finalmente no ganó: «Yo también voté por un jugador que no ganó. En mi opinión, también merecía mucho el premio. Sabrán más sobre esto el sábado».

El top 4 del «Balón de Oro 2026»