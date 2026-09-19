Sensación en la Premier League: el Brighton humilla al Arsenal con un marcador escandaloso

La 5ª jornada de la Premier League ha traído sorpresas inesperadas al mundo del fútbol. El Arsenal, uno de los líderes y principales candidatos al título, visitó al Brighton y sufrió una derrota contundente que dejó a sus aficionados en shock. Los pupilos de Mikel Arteta encajaron tres goles sin respuesta, registrando así su primera derrota de la temporada.

Esta victoria sensacional y convincente de las «Gaviotas» les coloca directamente en la 3ª posición de la tabla con 10 puntos. En otros encuentros, el Everton se impuso por la mínima ante el Ipswich, mientras que el Newcastle frenó el ímpetu del Hull City, la revelación del inicio de temporada, con un 2-1.

¿Por qué el Arsenal, con estrellas de la talla de Saka, Ødegaard, Havertz y Bruno Guimarães, se mostró tan impotente ante el Brighton? ¿Dónde falló la táctica de Arteta y qué impacto tendrá esta goleada en las aspiraciones de los londinenses en la carrera por el título?

«3 golpes que dejaron en shock al Arsenal»: Crónica del partido en Brighton

Los detalles clave de la gran sorpresa en el Amex Stadium:

Pascal Groß y la apertura del marcador (31'): El experimentado líder de los locales, Pascal Groß, aprovechó un hueco en la defensa londinense para batir a David Raya (1-0);

Ducha fría antes del descanso (45'): Justo antes del final de la primera parte, Kostoulas anotó el segundo, dejando al equipo de Arteta en una situación crítica (2-0);

El punto final de Andres (57'): Incapaces de reaccionar en la segunda mitad, el Arsenal encajó otro gol al contraataque, dejando el marcador en 3-0;

Primera derrota de la temporada: Se rompió la racha perfecta de los londinenses, que sumaban 12 puntos en cuatro jornadas y ocupaban la 2ª plaza.

Brighton — Arsenal y resultados de la 5ª jornada

Protocolo oficial completo de los 3 partidos disputados en la 5ª jornada de la Premier League:

Partido Resultado Goleadores Puntos y posición Brighton — Arsenal 3 : 0 Groß 31', Kostoulas 45', Andres 57' Brighton (10 pts, 3º) / Arsenal (12 pts, 2º) Newcastle — Hull City 2 : 1 Willock 3', Hall 7' — Cho 67' Newcastle (8 pts, 8º) / Hull City (8 pts, 7º) Everton — Ipswich 1 : 0 Barry 11' Everton (9 pts, 5º) / Ipswich (6 pts, 11º)

Alineación del Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Struijk, Boscali, Groß, Ayari, Gomes, Andres, de Cuyper, Kostoulas;

Alineación del Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimarães, Saka, Ødegaard, Solis, Havertz.

El inicio fulgurante del Newcastle y la victoria del Everton

Puntos clave de los otros dos enfrentamientos:

La tormenta de 7 minutos de las «Urracas»: El Newcastle salió a por todas contra el Hull City: Joe Willock (3') y Lewis Hall (7') sentenciaron el partido; el gol de los visitantes en el 67' no fue suficiente para la remontada;

Maestría defensiva en Liverpool: En Goodison Park, el Everton mantuvo el solitario gol de Louie Barry (11') hasta el final, sumando 3 puntos vitales para ascender a la 5ª posición con 9 puntos.

Análisis táctico: Los expertos sobre la caída del Arsenal

Conclusiones principales de los analistas y expertos del fútbol inglés:

Desconexión en el medio campo: La pareja formada por Declan Rice y el nuevo fichaje Bruno Guimarães cedió el control del centro del campo ante la presión intensa del Brighton, siendo incapaces de frenar las contras rivales;

El plan de juego perfecto de las «Gaviotas»: Aunque los locales tuvieron menos posesión, sus rápidas incursiones verticales por las bandas desmantelaron la línea defensiva del Arsenal;

Prueba psicológica: Para el equipo de Arteta, que parecía sólido en jornadas anteriores, este 0-3 plantea serias dudas sobre la estabilidad en la lucha por el título.

Esta contundente derrota en Brighton demuestra una vez más que, en la Premier League, cualquier grande puede sufrir un golpe inesperado por un solo error táctico.

¿Crees que la derrota del Arsenal por 0-3 ante el Brighton es un tropiezo accidental o el inicio de una crisis táctica profunda para el equipo de Mikel Arteta? ¿Consideras que los «Gunners» siguen siendo favoritos al título este año? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este resumen de la 5ª jornada de la Premier League con todos los aficionados al fútbol!