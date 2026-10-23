Lionel Messi revela el punto cumbre de su carrera y sus goles más importantes

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Lionel Messi revela el punto cumbre de su carrera y sus goles más importantes

Leyenda del fútbol mundial, el delantero del Inter Miami Lionel Messi hizo un balance de su rica y prolífica carrera tras su partido de despedida con la selección nacional de Argentina, reflexionando sobre su mayor logro.

El ocho veces ganador del Balón de Oro destacó que, entre los innumerables trofeos de su carrera, el título de campeón del mundo de 2022 en Qatar sigue siendo la cima absoluta de su trayectoria como futbolista. La famosa publicación The Touchline difundió esta confesión de la estrella argentina.

« Los goles marcados contra Francia son los más importantes de mi vida »

Messi se refirió en detalle a la dramática final en Qatar y a la importancia de los goles marcados aquella noche:

  • Cima de su carrera: « Mi victoria en la Copa del Mundo es el punto más alto de mi carrera como futbolista profesional. No era solo un sueño para mí, sino el objetivo principal que perseguí toda mi vida;

  • Goles más importantes: Los goles que marqué contra la selección de Francia en la final del torneo se convirtieron en los más importantes de mi carrera debido a su valor incalculable. Y, por supuesto, debido a la inmensa importancia de aquel partido, siempre ocuparán el primer lugar », declaró Lionel Messi.

Final del Mundial 2026 y despedida de la selección

Cabe recordar que la Copa del Mundo 2026, celebrada el verano pasado en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, fue la última gran competición de Messi con la camiseta nacional:

  • Final dramática: Argentina llegó a la final del torneo y, tras una lucha intensa, cayó ante la selección de España en la prórroga;

  • Partido de despedida: Tras este torneo, Lionel Messi disputó su partido de despedida con la Albiceleste, poniendo fin oficialmente a su carrera internacional.

Estas sinceras palabras de Lionel Messi recuerdan una vez más su gran legado en la historia de la selección nacional y su huella imborrable en el mundo del fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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