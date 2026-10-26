¿Por qué Lionel Messi no asistirá a la gala del Balón de Oro 2026?

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¿Por qué Lionel Messi no asistirá a la gala del Balón de Oro 2026?

Desde los Estados Unidos, el Inter Miamicapitán del club y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi no participará en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026. Así lo informó oficialmente la fuente The Touchline.

La ceremonia tendrá lugar la noche del 26 de octubre de este año en el Reino Unido, en el famoso teatro «Palladium» (London Palladium) de Londres. Esta gala destaca por varios hechos históricos únicos.

Primera ceremonia en Londres y 70º aniversario de France Football

El evento del Balón de Oro de este año coincide con una fecha importante en la historia del fútbol:

  • Por primera vez en la capital británica: Este prestigioso premio, instituido por la revista France Football en 1956, se entrega en Londres por primera vez en su historia;

  • 70º aniversario: Este galardón individual más prestigioso otorgado al mejor jugador del mundo celebra oficialmente su 70º aniversario este año;

  • Lugar histórico: Tras los tradicionales escenarios parisinos, se eligió el antiguo y lujoso teatro «Palladium» de Londres para albergar la ceremonia.

Messi — único representante de la MLS y poseedor del récord absoluto con 8 títulos

A pesar de la ausencia del genio del fútbol de 39 años, su candidatura y sus récords vuelven a estar en el centro de atención:

  • Único representante de la MLS en la lista de 30: Lionel Messi fue incluido este año entre los 30 candidatos al Balón de Oro, convirtiéndose en el único jugador en activo de la liga norteamericana (MLS) en figurar en la lista;

  • Récord inalcanzable — 8 Balones de Oro: La estrella argentina ha pasado a la historia como el jugador que más veces ha ganado este premio. Levantó el trofeo ocho veces en total (en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023);

  • Motivo de la ausencia: Por el momento, el apretado calendario de partidos, la distancia del viaje o el hecho de que otros candidatos sean favoritos para el premio se señalan como las razones principales de su ausencia.

Los Balones de Oro históricos de Lionel Messi

Número de trofeos

Años ganados

Club en aquel momento

1–4

2009, 2010, 2011, 2012

FC Barcelona

5–6

2015, 2019

FC Barcelona

7

2021

Paris Saint-Germain

8

2023

Inter Miami / PSG

Lionel MessiBalón de OroInter MiamiFrance FootballFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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