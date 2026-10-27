La famosa revista francesa France Football ha nombrado al delantero del Bayern Múnich y de la selección nacional de Inglaterra como el mejor jugador del año 2026, otorgándole el Balón de Oro tras esta victoria histórica, compartió un mensaje especial en sus redes sociales oficiales.

El goleador de 33 años, tras alcanzar el mayor reconocimiento individual de su carrera, destacó con humildad que solo el trabajo duro y constante lleva a la cima.

El mensaje de Kane: La fórmula del éxito

En su breve pero profundo post, el jugador hizo referencia al difícil camino recorrido a lo largo de los años:

«Deja que tu éxito haga ruido»: «Trabaja duro en silencio. Deja que tu éxito haga ruido», escribió el delantero inglés. A través de este pensamiento, Harry Kane demostró la importancia de responder a las críticas con resultados en el campo en lugar de palabras;

Dedicación al trabajo: El delantero, convertido en un ejemplo para sus compañeros y millones de fans, recordó que el entrenamiento regular y la paciencia son factores decisivos para lograr grandes objetivos;

La inmensa aclamación de los fans: Este mensaje del jugador acumuló rápidamente millones de «likes» y comentarios, generando una gran emoción entre los seguidores del club y de la selección de Inglaterra.

El resultado de una temporada histórica: Éxito individual y colectivo

El «Balón de Oro» es considerado el premio individual más prestigioso del mundo, otorgado a los jugadores constantes y prolíficos que han rendido a un nivel muy alto durante toda la temporada:

Victorias en Múnich: Durante la temporada pasada, Harry Kane tomó el liderazgo en el Bayern Múnich en todas las competiciones, rompiendo récords goleadores;

Liderazgo en la selección: Como capitán de la selección de Inglaterra, también logró resultados significativos en el escenario internacional, lo que, combinado con sus actuaciones, lo llevó a la victoria absoluta;

Un evento histórico en el fútbol inglés: Este éxito representa no solo un logro personal, sino también la mayor victoria histórica para todo el fútbol inglés tras un cuarto de siglo de espera.

Ficha de la victoria del Balón de Oro de Harry Kane