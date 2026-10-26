El Milan vence con autoridad al Udinese a domicilio y regresa al top 4
En el marco de la 8.ª jornada de la Serie A, jugando fuera de casa Milan en el estadio Friuli, el club visitó a Udinese y logró 2-0 una victoria sólida e importante.
Los pupilos de Ruben Amorim tomaron la iniciativa desde el principio, marcando un gol en cada tiempo, y continúan su lucha por los puestos altos de la tabla.
Inicio rápido y consolidación de la victoria
Los planes defensivos de los locales se vinieron abajo en los primeros minutos:
Minuto 6 (Gol rápido de Pulisic): Apenas comenzado el encuentro, el extremo estadounidense Christian Pulisic superó al portero rival para adelantar a los «rossoneri» (0:1);
Minuto 65 (El remate decisivo de Hutchinson): En la segunda parte, mientras el Udinese intentaba igualar, Hutchinson culminó un contraataque con precisión para poner el 0:2 en el marcador;
Control y disciplina: En el campo, el mediocampo liderado por el experimentado Luka Modrić mantuvo el control total del balón y se mantuvo la portería a cero.
Tabla de posiciones: 18 puntos y regreso al top 4
Estos tres puntos mejoraron significativamente la posición de los milaneses:
El Milan asciende al 4.º puesto: El equipo de Amorim suma 18 puntos y regresa a la 4.ª posición del campeonato, consolidando su lugar entre los líderes;
Udinese en zona peligrosa: El equipo de Udine, que atraviesa momentos difíciles esta temporada, solo tiene 4 puntos y permanece en el 17.º puesto de la tabla.
Ficha del partido:
Serie A. 8.ª jornada
Udinese — Milan 0:2
25 de octubre, estadio Friuli
Goles: Pulisic 6, Hutchinson 65.
Udinese: Okoye, Abankwah, Kabasele, Palma, Voyvoda (Zaniolo, 63), Petrovic (Miller, 46), Karlstrom (Lovric, 83), Kamara (Arizala, 64), Samardzic, Ekkelenkamp, Davis (Vinchiati, 83).
Milan: Maignan, de Winter, Pavlovic, Diawara, Tomori (Musah, 73), Modric, Jashari, Bartesaghi (Cisse, 85), Hutchinson (Loftus-Cheek 73, Comotto 90+1), Pulisic, Ramos (Camarda, 90+1).
Amonestaciones: Ramos 39, Karlstrom 43, Modric 90.
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