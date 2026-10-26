El Milan vence con autoridad al Udinese a domicilio y regresa al top 4

En el marco de la 8.ª jornada de la Serie A, jugando fuera de casa Milan en el estadio Friuli, el club visitó a Udinese y logró 2-0 una victoria sólida e importante.

Los pupilos de Ruben Amorim tomaron la iniciativa desde el principio, marcando un gol en cada tiempo, y continúan su lucha por los puestos altos de la tabla.

Inicio rápido y consolidación de la victoria

Los planes defensivos de los locales se vinieron abajo en los primeros minutos:

Minuto 6 (Gol rápido de Pulisic): Apenas comenzado el encuentro, el extremo estadounidense Christian Pulisic superó al portero rival para adelantar a los «rossoneri» (0:1);

Minuto 65 (El remate decisivo de Hutchinson): En la segunda parte, mientras el Udinese intentaba igualar, Hutchinson culminó un contraataque con precisión para poner el 0:2 en el marcador;

Control y disciplina: En el campo, el mediocampo liderado por el experimentado Luka Modrić mantuvo el control total del balón y se mantuvo la portería a cero.

Tabla de posiciones: 18 puntos y regreso al top 4

Estos tres puntos mejoraron significativamente la posición de los milaneses:

El Milan asciende al 4.º puesto: El equipo de Amorim suma 18 puntos y regresa a la 4.ª posición del campeonato, consolidando su lugar entre los líderes;

Udinese en zona peligrosa: El equipo de Udine, que atraviesa momentos difíciles esta temporada, solo tiene 4 puntos y permanece en el 17.º puesto de la tabla.

Ficha del partido:

Serie A. 8.ª jornada

Udinese — Milan 0:2

25 de octubre, estadio Friuli