El Milan derrota al Inter 3-1 en el derbi y entra en el top 4

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El Milan derrota al Inter 3-1 en el derbi y entra en el top 4

Se disputó el choque central de la 10ª jornada de la Serie A: el legendario derbi de Milán, esperado con ansias por millones de aficionados. En un enfrentamiento intenso en San Siro, el equipo dirigido por Ruben Amorim, el Milan derrotó a su rival histórico, el Inter, por 3-1, celebrando una victoria importante y memorable.

Los «Rossoneri» sentenciaron el encuentro desde la primera mitad al marcar tres goles.

Crónica del partido: un inicio arrollador del Milan y 4 goles

El encuentro comenzó bajo una intensa presión de los locales:

  • Goles tempraneros (minutos 4 y 10): Desde el pitido inicial, el Milan impuso un ritmo alto, abriendo el marcador al minuto 4 con un disparo preciso de Christian Pulisic. Apenas 6 minutos después, al minuto 10, Adrien Rabiot amplió la ventaja (2-0);

  • La respuesta de Bastoni (minuto 22): Tras los goles rápidos, el Inter se recuperó y recortó distancias al minuto 22 gracias a un gol de Alessandro Bastoni (2-1);

  • Punto final antes del descanso (minuto 43): Justo antes del final de la primera parte, Diego Moreira superó al portero rival para poner el 3-1;

  • Control en la segunda parte: Durante los últimos 45 minutos, los «Rossoneri» mostraron disciplina defensiva para mantener el resultado.

Situación en la tabla

Esta victoria en el derbi intensificó la competencia en la parte alta de la Serie A:

  • El Milan en el top 4: Gracias a estos 3 puntos, los pupilos de Ruben Amorim alcanzan los 21 puntos y ascienden a la 4ª posición de la tabla;

  • El Inter permanece 2º: Los «Nerazzurri», tras la derrota, se mantienen en la 2ª posición con 25 puntos.

Protocolo y alineaciones

  • Serie A. 10ª jornada

  • Milan — Inter 3-1

  • Goles: Pulisic (4'), Rabiot (10'), Moreira (43') — Bastoni (22').

  • Amonestaciones: De Winter (49'), Moreira (52').

Alineaciones titulares:

  • Milan: Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara (Bartesaghi, 83'), Moreira, Musah (Jashari, 83'), Modric, Pulisic (Cissé, 83'), Rabiot, Ramos.

  • Inter: Martinez, Bisseck (Bonny, 82'), Akanji, Bastoni (Dimarco, 82'), Spence, Barella (Esposito, 82'), Diouf (Mkhitaryan, 72'), Calhanoglu, Carlos Augusto, Sucic, Thuram.

AC MilanInterChristian PulisicSan SiroRúben Amorim
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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