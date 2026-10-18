Milan — Atalanta: alineaciones y directo

·8·Deportes
Milan — Atalanta: alineaciones y directo

El partido MilanAtalanta, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 18 de octubre a las 21:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Milan: 16. Maignan M. (capitán), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.

Entrenador del Milan: Amorim R.

Alineación inicial del Atalanta: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (capitán), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe J., 10. Samardžić L.

Entrenador del Atalanta: Sarri M.

MilanAtalantaSerie AFútbolItalia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La directiva del Milan decide el futuro de Rafael LeãoLa directiva del Milan decide el futuro de Rafael Leão14 agosto 01:57Rafael Leão pone fin a los rumores sobre su futuroRafael Leão pone fin a los rumores sobre su futuro11 agosto 22:11Ruben Amorim quiere llevar a Ederson al Milan: el traspaso al Manchester United fracasóRuben Amorim quiere llevar a Ederson al Milan: el traspaso al Manchester United fracasó14 julio 01:13Ruben Amorim reacciona al futuro de Rafael Leao y a los rumores de fichajesRuben Amorim reacciona al futuro de Rafael Leao y a los rumores de fichajes28 julio 16:33La Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaLa Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporada6 junio 21:44Atalanta — Pafos: alineaciones y directoAtalanta — Pafos: alineaciones y directo15 octubre 22:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre