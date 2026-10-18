Milan — Atalanta: alineaciones y directo
El partido Milan — Atalanta, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 18 de octubre a las 21:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Milan: 16. Maignan M. (capitán), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.
Entrenador del Milan: Amorim R.
Alineación inicial del Atalanta: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (capitán), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe J., 10. Samardžić L.
Entrenador del Atalanta: Sarri M.
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