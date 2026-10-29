El Milan derrotado en San Siro, el Inter gana sin marcar

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El Milan derrotado en San Siro, el Inter gana sin marcar

Los encuentros de la 9.ª jornada de la Serie A terminaron con estados de ánimo muy distintos para los aficionados milaneses. En el estadio San Siro, el Milan, que recibía al Bolonia, sufrió una derrota inesperada por 2-4, perdiendo puntos vitales.

Por otro lado, el Inter, líder indiscutible de la competición, se impuso 2-0 en su visita al Venecia, consolidando su posición en la cima con 25 puntos.

Drama en San Siro: el doblete de Cissé y el recital de Mbangula

El choque entre el Milan y el Bolonia se convirtió en un auténtico festival de goles:

  • El gol rápido de Cissé: El encuentro comenzó de forma inmejorable para los locales: ya en el minuto 1, Cissé abrió el marcador, adelantando a los «rossoneri» (1-0);

  • La respuesta de Mbangula y la primera parte: En el minuto 8, Mbangula restableció el equilibrio para el Bolonia (1-1). En el minuto 27, Cissé firmó su doblete, volviendo a poner al Milan por delante (2-1);

  • El desastre de la segunda parte: En la segunda mitad, el Bolonia tomó el control total. En el minuto 60, Bartesaghi marcó en propia puerta, y en los minutos 62 y 86, Mbangula volvió a anotar para completar su hat-trick y dar una victoria sensacional por 4-2 a su equipo.

Victoria extraña en Venecia: el Inter se beneficia de dos autogoles

El líder del campeonato, el Inter, tuvo dificultades en su partido fuera de casa, pero logró el resultado necesario gracias a los errores del rival en los minutos finales:

  • 75 minutos difíciles: El Venecia, bien plantado en defensa, repelió con éxito los ataques del Inter durante mucho tiempo;

  • Autogoles en serie: En el minuto 79, Moreno introdujo el balón en su propia portería, y solo tres minutos después, en el 82, Halhal también marcó en propia meta (0-2);

  • Liderato en solitario: Gracias a estos 3 puntos, el equipo de Simone Inzaghi alcanzó los 25 puntos, distanciándose de sus perseguidores en la tabla.

Información del protocolo oficial

Serie A, 9.ª jornada

Milan — Bolonia 2-4

  • Goles: Cissé (1, 27) — Mbangula (8, 62, 86), Bartesaghi (60 p.p.);

  • Alineación del Milan: Maignan, Tomori (Modrić, 46), De Winter, Pavlović, Estupiñán (Diavara, 58), Musah, Jashari, Hutchinson (Pulisic, 58), Cissé, Bartesaghi (Camarda, 63), Ramos;

  • Alineación del Bolonia: Skorupski, Darmian (Vitík, 58), Casale (Helland, 79), Theate (Thorbern, 70), Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassan, Bernardeschi (Cambiaghi, 59), Odgaard, Mbangula.

Venecia — Inter 0-2

  • Goles: Moreno (79 p.p.), Halhal (82 p.p.);

  • Alineación del Venecia: Stanković, Halhal, Juan Jesus, Moreno, Mazzocchi (Haps, 76), Pérez, Thorsby, Helgason (Bašić, 68), Haps, Lauberbach (Leboa, 68), Adams;

  • Alineación del Inter: Provedel, Bisseck (Akanji, 46), Bastoni, Carlos Augusto, Diouf, Sučić (Barella, 46), Stanković (Çalhanoğlu, 46), Zieliński, Dimarco, Thuram (Spence, 86), Bonny (Esposito, 65).

Una jornada dispar para los dos gigantes milaneses: el Inter refuerza su liderato, mientras que el Milan, en crisis defensiva, corre el riesgo de caer en la clasificación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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