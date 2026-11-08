Jornada 11 de la Serie A: Milan y Atalanta logran victorias importantes a domicilio

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Jornada 11 de la Serie A: Milan y Atalanta logran victorias importantes a domicilio

Han concluido los encuentros de la 11.ª jornada de la Serie A italiana. En partidos clave, el Milan, que se suma a la lucha por el título, derrotó al Genoa por 2-1 fuera de casa, mientras que el Atalanta de Bérgamo logró una victoria mínima por 1-0 ante el Monza.

Goles tempraneros y final tenso en Génova: Genoa — Milan 1-2

El Milan ejerció una fuerte presión desde los primeros minutos, decidiendo el destino del partido en los primeros veinte minutos:

  • Gol rápido de Cissé: En el minuto 13, Cissé anotó para poner a los milaneses por delante — 0-1;

  • Ventaja de Pulisic: En el minuto 19, Christian Pulisic amplió la diferencia, consolidando la superioridad de su equipo — 0-2;

  • Intriga en los últimos minutos: Los locales recortaron distancias con un gol de Ellertsson en el minuto 88 y presionaron en los segundos finales, pero la defensa del Milan mantuvo la victoria.

Importante victoria a domicilio de los de Bérgamo: Monza — Atalanta 0-1

El Atalanta, que busca regresar a los puestos altos, actuó con frialdad en el campo del Monza, un equipo de la parte baja:

  • El único tanto de Krstović: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 49, el único gol marcado por Krstović decidió el resultado y otorgó tres puntos valiosos a los de Bérgamo.

Actas de los partidos y alineaciones

  • Genoa — Milan 1-2

    Goles: Ellertsson (88) — Cissé (13), Pulisic (19).

    Milan: Maignan, Thiaw, de Winter, Diawara (Terracciano, 62), Moreira, Modrić, Rabiot, Musah (Estupiñán, 87), Pulisic (Jashari, 79), Cissé (Hutchinson, 61), Ramos.

  • Monza — Atalanta 0-1

    Gol: Krstović (49).

    Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolašinac (Obrić, 80), Bernasconi, Ederson, Pašalić, Elmas (Rowe, 75), de Ketelaere, Zalewski, Krstović (Kessié, 83).

Situación en la tabla

Tras estos encuentros, la posición de los equipos en la tabla es la siguiente:

Puesto

Equipo

Partidos

Puntos

Situación / Objetivo

4

Milan

11

24

En el top 4, persiguiendo a los líderes

12

Atalanta

11

14

Ascenso a la zona media tras la victoria

13

Genoa

11

13

13.º tras la derrota en casa

18

Monza

11

7

Permanece en zona de peligro

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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