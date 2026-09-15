¡Una remontada de infarto! El Inter remonta un 0-2 y vence al Udinese por 5-3

La 4ª jornada de la Serie A ofreció el enfrentamiento más memorable, increíble y prolífico de toda la temporada. El vigente campeón, el Inter de Milán, recibió al Udinese en un verdadero festival de goles, logrando una victoria épica por 5-3 tras un partido de alta tensión. El encuentro comenzó con un shock terrible para los locales: el equipo de Udine marcó dos goles en los primeros 16 minutos, dejando a la afición milanesa atónita. Sin embargo, haciendo gala de su carácter de campeón, los pupilos de Simone Inzaghi se negaron a rendirse y lanzaron una ofensiva incesante, anotando 5 goles para completar una remontada compleja.

Los goles de Carlos Augusto, Nicolò Barella, Marcus Thuram, el joven talento Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny dieron a los «nerazzurri» otros 3 puntos. Tras esta victoria, el Inter suma 12 puntos y ocupa la 2ª plaza por diferencia de goles, por detrás de la Roma, líder de la tabla con los mismos puntos. ¿Por qué la defensa milanesa cometió errores tan graves al principio? ¿Cómo aplastó el ataque de Inzaghi al rival y cuán intensa es la batalla por el Scudetto entre estos dos gigantes de 12 puntos en la Serie A?

De 0-2 a 5-3: El drama en San Siro y cinco héroes diferentes

El desarrollo de los eventos mundiales que decidieron el destino del partido:

Los golpes inesperados del Udinese: En el minuto 9, James Abankwah abrió el marcador, y poco después, en el minuto 16, Jurgen Ekkelenkamp batió la portería del Inter por segunda vez, poniendo el 0-2;

El equilibrio en la primera parte: El Inter, sin perder la calma, recortó distancias en el minuto 26 con un gol de Carlos Augusto, y en el minuto 35, un disparo preciso de Nicolò Barella igualó el marcador: 2-2;

La lluvia de goles en la segunda parte: En el minuto 57, Marcus Thuram puso a su equipo por delante por primera vez, en el minuto 67 la joven estrella Esposito amplió la ventaja (4-2), y en el minuto 79, el suplente Bonny marcó el quinto gol: 5-2;

El gol de consolación en el 90+1': En el tiempo añadido, Gueye marcó un gol para sellar el resultado final en 5-3.

Rotación estelar y lucha de alineaciones

Tácticas y jugadores utilizados por los entrenadores de ambos equipos:

La alineación combativa del Inter: Josep Martínez, Manuel Akanji, John Stones (62' Benjamin Pavard), Alessandro Bastoni (70' Federico Dimarco), Andy Diouf, Nicolò Barella, Piotr Zieliński (82' Aleksandar Stanković), Henrikh Mkhitaryan (62' Curtis Jones), Carlos Augusto, Marcus Thuram (70' Ange-Yoan Bonny) y Francesco Pio Esposito;

La feroz resistencia del Udinese: Maduka Okoye, James Abankwah, Christian Kabasele, Enzo Ebosse, Mërgim Vojvoda (74' Nicolò Bertola), Jesper Karlström, Lennon Miller (73' Giorgi Chakvetadze), Hassane Kamara, Máximo Gómez (61' Ibrahima Gueye), Jurgen Ekkelenkamp (80' Sandi Lovrić) y Keinan Davis;

El banquillo perfecto de Inzaghi: La entrada de Bonny por Thuram, Pavard por Stones y Dimarco por Bastoni permitió que la presión del Inter no disminuyera al final del partido.

Situación candente en la tabla: El duelo entre Roma e Inter

Distribución de fuerzas en Italia tras la 4ª jornada:

El Inter en 2ª posición: Con 4 victorias en cuatro partidos y 12 puntos, el club milanés ocupa el 2º puesto por diferencia de goles;

El liderato de la Roma: Al igual que el Inter, el equipo romano, que suma 12 puntos y ganó al Torino por 2-0, es el líder absoluto de la tabla gracias a la diferencia de goles;

El Udinese en la 13ª posición: Los visitantes, que mostraron valentía al marcar 3 goles al campeón, se mantienen en el puesto 13 con 4 puntos.

Esta fantástica victoria de los milaneses en casa demostró una vez más que el espíritu combativo y el potencial ofensivo del Inter pueden superar cualquier situación difícil.

¿Crees que el Inter de Milán podrá resistir la fuerte competencia de la Roma esta temporada y defender su título? ¿No pondrá en peligro el título la defensa milanesa, que encajó 3 goles en San Siro? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte los detalles de este increíble partido de 8 goles en la Serie A con todos los aficionados al fútbol y tus seres queridos!