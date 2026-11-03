Cambio en la Serie A: el Udinese nombra un nuevo entrenador tras 8 partidos sin ganar

Se ha producido otro despido de entrenador en la Serie A italiana. El Udinese, sumido en una crisis y bajo amenaza de descenso, ha anunciado oficialmente el nombre de su nuevo entrenador. El técnico italiano Paolo Zanetti ha sido nombrado.

El técnico de 43 años sustituye al alemán Kosta Runjaic. Para detener la crisis y salvar al equipo de la zona de peligro, la directiva del club ha firmado un contrato con Zanetti hasta el final de la presente temporada.

¿Por qué se fue Runjaic? Las razones de la crisis

El despido del entrenador se debe principalmente al drástico descenso en el rendimiento del equipo y a los resultados insatisfactorios:

Una racha de 8 partidos sin ganar: El Udinese acumulaba 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria en el campeonato italiano;

Una catástrofe en el puesto 19: Debido a la constante pérdida de puntos, el equipo cayó al puesto 19 de la tabla de la Serie A, entrando directamente en la zona de descenso;

La decisión de la directiva: El deterioro de los resultados obligó a la directiva del club a poner fin inmediatamente a su colaboración con Runjaic.

Paolo Zanetti: El nuevo salvador y su misión

Con la tarea de mantener al Udinese en la élite, Paolo Zanetti cuenta con experiencia trabajando con equipos en situaciones difíciles en el fútbol italiano: