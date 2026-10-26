¿Se sacrifica el campeonato por la Copa? Mirjalol Qosimov revela la verdad
En un dramático encuentro correspondiente al campeonato de Uzbekistán, AGMK recibió en su campo a Kokand-1912 que lucha con todas sus fuerzas por la permanencia, y logró una sufrida victoria por 2:1. Tras finalizar el partido, el entrenador del equipo de Almalyk,
Mirjalol Qosimov, participó en la rueda de prensa y, aunque reconoció la importancia de los 3 puntos, criticó abiertamente el rendimiento de sus jugadores, su intento erróneo de ahorrar energías y su falta de intensidad en el campo. «Otro partido dramático, otro momento de infarto»: la confesión de Qosimov
El técnico del AGMK recordó que la relajación del equipo cuando ganaban 1:0 pudo costarles muy caro:
Ventaja desperdiciada:
«Lo más importante es que conseguimos los tres puntos. Pero otro partido dramático, momentos de nervios... Si hubiéramos aprovechado nuestras ocasiones con el 1:0, el marcador habría sido distinto. Casi perdemos puntos», declaró Qosimov; Caer en la táctica del rival:
El técnico criticó que, en lugar de jugar con combinaciones y pases cortos, el equipo optó en la primera parte por balones largos que favorecían al Kokand, perdiendo la lucha por las segundas jugadas; «No se pueden obtener resultados sin correr»:
El entrenador destacó que, incluso con un hombre más, el equipo perdió la iniciativa y regaló oportunidades por errores propios. Semifinal de Copa y Superliga: ¿Cambiará el enfoque?
Ante la pregunta de si la clasificación del AGMK a las semifinales de la Copa de Uzbekistán afectaría los partidos de liga, el entrenador fue tajante:
El error de ahorrar fuerzas:
«Ese es el peor aspecto: por querer ahorrar fuerzas, dejamos de movernos lo suficiente en el campo. Hoy en la segunda parte fue evidente. Algunos bajaron el ritmo, se dieron demasiada libertad y el marcador se puso 1:1», señaló el técnico; Habrá rotaciones, pero sin relajación:
Qosimov indicó que realizará rotaciones con la plantilla disponible, pero que la atención en los partidos de liga no disminuirá en absoluto; «Hay que jugar aunque sea por un solo aficionado»:
Mirjalol Qosimov subrayó que el fútbol es ante todo para los espectadores, recordando que aunque solo un hincha acuda al estadio, el equipo debe darlo todo. Mirjalol Qosimov futbol birinchi navbatda tomoshabinlar uchun ekanini ta’kidlab, tribunaga bitta ishqiboz kelgan taqdirda ham jamoa bor kuchini berib harakat qilishi shartligini eslatdi.
Comentarios 0
…