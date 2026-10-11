¿Qué reveló Mirjalol Qosimov en la rueda de prensa tras el empate 2:2?

Tras el dramático y disputado encuentro entre el AGMK y el Navbahor (2:2) en la 23ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el entrenador del equipo de Almaliq, Mirjalol Qosimov participó en la rueda de prensa. El experimentado técnico analizó abiertamente la intensa intriga del partido, la victoria perdida en los últimos segundos, los dos penaltis concedidos por sus pupilos y las principales carencias del equipo.

Aunque reconoció que el equipo luchó hasta el final, el entrenador no ocultó su frustración por el desorden en las jugadas a balón parado.

«Al final, 2:2 es historia, pero nos quedamos sin los tres puntos»

Mirjalol Qosimov señaló que el partido fue una verdadera fiesta para los aficionados, pero que para el cuerpo técnico la victoria perdida tuvo un sabor amargo:

Un partido para los fans: «Era el partido que todos esperaban. Los encuentros contra el Navbahor siempre han sido interesantes. Fue rápido e intenso. Esto ya es historia, se acerca el final del año y el campeonato está terminando. Habrá muchas más intrigas como esta»;

Satisfacción y descontento: Si bien al entrenador le alegró que sus jugadores lucharan hasta el último minuto, señaló que no haber conseguido los tres puntos, el objetivo principal, fue un punto de insatisfacción.

Reacción al error de Abror Karimov, causante de dos penaltis

Ante la pregunta de los periodistas sobre el hecho de que el joven jugador Abror Karimov provocara dos penaltis, el entrenador respondió con imparcialidad y pedagogía:

Juventud y lección: «La ley es igual para todos. Es joven, se forja y se fortalece a través de estos partidos. Debe adquirir experiencia en estas situaciones y sacar las conclusiones correctas»;

Serie de errores defensivos: Qosimov explicó que en el primer penalti, Asadbek Sobirjonov actuó mal, y que Abror, cuando el balón no iba hacia la portería, debería haber jugado en paralelo sin contacto innecesario con el rival;

Regla de oro: «Si hace lo mismo en el próximo partido, hablaremos de otra manera. Antiguamente se decía con razón: un buen defensa se deja engañar una vez, pero no dos».

«Se quedan mirando el balón en las jugadas a balón parado»: Aprovechamiento de ocasiones y título perdido

Ante la crítica de los periodistas sobre el trabajo de finalización, Qosimov reaccionó con su estilo habitual, tajante y emocional:

Trabajo en los entrenamientos: «¡Entonces vengan ustedes mismos a entrenar todos los días! Siempre trabajamos en eso. El trabajo solo da frutos cuando se marca un gol; no se dan puntos por las ocasiones creadas»;

Desorden en las jugadas a balón parado: «Encajamos un gol a balón parado, no era una situación difícil. No hay que perder la concentración. Antes del partido, las instrucciones de marca personal son claras. ¡Haz tu trabajo perfectamente! Se quedan mirando el balón en las jugadas a balón parado y eso a menudo nos cuesta caro. Pasó lo mismo en Jizzakh»;

Conclusión amarga sobre el título: «Volvamos a agosto: deberíamos haber obtenido mejores resultados contra el Nasaf, el Dinamo o en Bujará. Si hubiéramos aprovechado al máximo las ocasiones creadas, ya seríamos campeones».

Esta declaración de Mirjalol Qosimov muestra cuánto siente el AGMK el costo de cada oportunidad perdida en la lucha por los primeros puestos de la tabla al final de la temporada.