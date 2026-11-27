En el marco de la 29.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, Kokand-1912 en casa Xorazm recibió al equipo de, perdiendo por un marcador de 0:2. Para los visitantes, Rafael Tavares se convirtió en el héroe del encuentro.

Detalles del partido y momentos clave

Aunque las porterías se mantuvieron a cero en la primera parte, los visitantes aprovecharon sus oportunidades en la segunda mitad:

Minuto 60 (0:1): Rafael Tavares abrió el marcador con un disparo preciso.

Minuto 80 (0:2): Tras una asistencia del suplente Maksim Shiryayev, Tavares volvió a marcar, logrando un doblete y sentenciando el destino del encuentro.

Cambios en la tabla de posiciones

Tras esta importante victoria, la posición de los equipos en la tabla de la Superliga quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos tras 29 jornadas Posición en la tabla Xorazm 30 puntos 13.ª posición ascendió Kokand-1912 24 puntos 15.ª posición se mantuvo

Acta del partido

Superliga. 29.ª jornada Kokand-1912 — Xorazm 0:2

Goles: Rafael Tavares (60, 80).

Amonestaciones: Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).

Alineación del Kokand-1912: Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O‘ktamov (Hasanov, 68).

Alineación del Xorazm: Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavares (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).

¿Crees que el Kokand-1912 podrá revertir la situación en las últimas jornadas y sumar los puntos necesarios para mantenerse en la Superliga?

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