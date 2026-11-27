El doblete de Tavares da una victoria sólida al Xorazm en su visita al Kokand-1912
En el marco de la 29.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, Kokand-1912 en casa Xorazm recibió al equipo de, perdiendo por un marcador de 0:2. Para los visitantes, Rafael Tavares se convirtió en el héroe del encuentro.
Detalles del partido y momentos clave
Aunque las porterías se mantuvieron a cero en la primera parte, los visitantes aprovecharon sus oportunidades en la segunda mitad:
Minuto 60 (0:1): Rafael Tavares abrió el marcador con un disparo preciso.
Minuto 80 (0:2): Tras una asistencia del suplente Maksim Shiryayev, Tavares volvió a marcar, logrando un doblete y sentenciando el destino del encuentro.
Cambios en la tabla de posiciones
Tras esta importante victoria, la posición de los equipos en la tabla de la Superliga quedó de la siguiente manera:
Equipo
Puntos tras 29 jornadas
Posición en la tabla
Xorazm
30 puntos
13.ª posición ascendió
Kokand-1912
24 puntos
15.ª posición se mantuvo
Acta del partido
Superliga. 29.ª jornada Kokand-1912 — Xorazm 0:2
Goles: Rafael Tavares (60, 80).
Amonestaciones: Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).
Alineación del Kokand-1912: Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O‘ktamov (Hasanov, 68).
Alineación del Xorazm: Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavares (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).
¿Crees que el Kokand-1912 podrá revertir la situación en las últimas jornadas y sumar los puntos necesarios para mantenerse en la Superliga?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus allegados que siguen las últimas novedades de la Superliga de Uzbekistán y de nuestro fútbol nacional!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…