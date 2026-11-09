Mirjalol Qosimov habla sobre la dramática derrota en Fergana, la táctica y la AFC Champions League Elite

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Mirjalol Qosimov habla sobre la dramática derrota en Fergana, la táctica y la AFC Champions League Elite

Tras el choque central y dramático de la Superliga entre Neftchi y AGMK (2:1) en Fergana, el entrenador del club de Olmaliq, Mirjalol Qosimov participó en la conferencia de prensa.

El experimentado técnico compartió su análisis del intenso partido, la victoria perdida, las ocasiones claras, el futuro del legionario Ivan Pesic y la participación de los clubes uzbekos en la AFC Champions League Elite.

«Si no marcas, te marcan»: ¿Por qué se perdió el partido en Fergana?

Mirjalol Qosimov admitió abiertamente que la incapacidad de aprovechar las ocasiones creadas durante el encuentro causó la derrota:

  • Oportunidades desperdiciadas: Ya en la primera parte, el AGMK tuvo cuatro ocasiones claras (3 para Abubakir Rizo Turdialiyev y 1 para Papava). Sin embargo, las paradas del portero del Neftchi, Botirali Ergashev, dieron una ventaja psicológica al rival;

  • Complejidad en situaciones simples: «Lo más difícil en el fútbol es jugar sencillo. Aziz Kholmukhamedov se quedó solo frente al portero, con dos compañeros desmarcados a su lado. Si hubiera pasado el balón, el destino del partido habría quedado sellado. No marcamos, y en el siguiente ataque, ellos sí lo hicieron. Esa es la ley fundamental del fútbol», dijo Qosimov;

  • Precisión táctica: Refutó las especulaciones sobre una defensa de 5, señalando que el equipo jugó con un esquema 4-2-3-1 y un estilo ofensivo.

Jugar contra el «autobús» y el caso Ivan Pesic

En la conferencia de prensa también se trataron los enfoques tácticos y la cuestión de las estrellas del equipo:

  • Dificultad contra el fútbol defensivo: El entrenador destacó que es mucho más fácil jugar contra un rival que propone un fútbol abierto. Cuando los equipos «aparcan el autobús» y se defienden cerrados, encontrar espacios y romper la defensa se vuelve mucho más complicado;

  • El futuro de Ivan Pesic: Comentó con humor que el contrato del jugador croata termina a fin de año y que la decisión sobre su futuro dependerá tanto del jugador como de la directiva del club.

AFC Champions League Elite: «Cuantos más cupos consigamos, mejor»

Mirjalol Qosimov expresó sus deseos de éxito para Neftchi y Pakhtakoren la prestigiosa competición continental de la AFC Champions League Elite:

  • «Esto no es solo la cara de Taskent o Fergana, sino de todo el fútbol de Uzbekistán. Cuantos más puntos sumen y más aumenten los cupos para nuestro país en el ámbito internacional, mayor será el logro para todos nosotros», concluyó el entrenador.

Mirjalol QosimovNeftchiAGMKSuperligaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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