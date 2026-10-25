Drama en el minuto 90+2: el AGMK vence al Kokand-1912 en casa y sube al 4º puesto

En el marco de la 25ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el encuentro disputado en Olmaliq entre el AGMK y el Kokand-1912 se convirtió en un auténtico thriller futbolístico. El destino del partido se decidió en los últimos minutos añadidos por el árbitro, terminando con una victoria sufrida de los locales por 2:1. Este éxito permitió a los de Olmaliq escalar posiciones importantes en la parte alta de la tabla.

Este éxito brindó a los de Olmaliq una oportunidad crucial para ascender en la clasificación.

Gol rápido, expulsión y desenlace en los últimos segundos

El partido estuvo lleno de eventos y duelos intensos:

Disparo preciso de Qosimov: Ya en el minuto 22, tras un pase de Abubakr Rizo Turdialiyev, Mirjamol Qosimov abrió el marcador para los locales (1:0);

Tarjeta roja al final de la primera parte: En el minuto 45+4, el jugador del Kokand, Hakimov, fue expulsado por una falta, obligando a los visitantes a jugar con un hombre menos durante toda la segunda mitad;

Restablecimiento del equilibrio: A pesar de la inferioridad numérica, el Kokand-1912 no se rindió y empató en el minuto 86: tras un centro del suplente Elbekjon Yo‘lchiyev, Shohrux Gadoyev anotó (1:1);

El golpe decisivo en el minuto 90+2: Los cambios del cuerpo técnico del AGMK dieron resultado: Siyavash Haqnazari, que entró en el minuto 87, marcó en el 90+2, dando una victoria dramática a su equipo (2:1).

Situación en la tabla

Estos 3 puntos tuvieron un impacto significativo en la posición de los equipos al final de la temporada:

El AGMK entra en el top 4: Los pupilos de Mirjalol Qosimov sumaron un total de 42 puntos y ascendieron a la 4ª posición de la liga;

La situación peligrosa del Kokand-1912: Tras la derrota, el club del valle se queda con 23 puntos en la parte baja de la tabla, en el 14º puesto y no logra salir de la zona de peligro.

Ficha del partido:

Superliga. 25ª jornada

AGMK — Kokand-1912 2:1