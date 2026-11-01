Drama en el minuto 90+1: el AGMK le arrebata la victoria al Lokomotiv en los últimos segundos

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Drama en el minuto 90+1: el AGMK le arrebata la victoria al Lokomotiv en los últimos segundos

En el marco de la 26.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, se vivió un auténtico drama futbolístico para los aficionados en Taskent. En un partido marcado por una lucha sin cuartel, Mirjalol Qosimov y sus pupilos del club AGMK visitaron al Lokomotiv y lograron una victoria importante y llena de carácter por 2-1 en los últimos minutos.

El encuentro se desarrolló a un ritmo elevado y con choques intensos desde los primeros segundos hasta el pitido final del árbitro.

Un inicio rápido y el golpe decisivo en el minuto 90+1

El inicio del partido fue un jarro de agua fría para los locales:

  • Gol en el minuto 1: Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, Aziz Xolmurodov perforó la portería rival, adelantando al AGMK;

  • La respuesta de los «Ferroviarios»: Tras el gol tempranero, el Lokomotiv intensificó sus ataques y obtuvo un penalti en el minuto 11. El experimentado goleador Temurxo‘ja Abduxoliqov transformó el lanzamiento desde los 11 metros con precisión para igualar el marcador — 1-1;

  • La victoria heroica de Haqnazari: Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, en el minuto 90+1 del tiempo añadido, Siyavash Haqnazari, quien entró desde el banquillo, convirtió un pase de Ali Abdurahmonov en gol, otorgando tres puntos valiosos al equipo de Olmaliq.

Cambios drásticos en la tabla de posiciones

Tras esta victoria crucial, se produjeron cambios en la parte alta de la clasificación:

  • AGMK: El equipo suma 45 puntos y asciende a la 4.ª posición de la tabla de la Superliga;

  • Lokomotiv: Tras perder puntos en casa, el equipo de la capital se mantiene en el 7.º puesto con 40 puntos.

Resumen del partido:

  • Superliga. 26.ª jornada

  • Lokomotiv — AGMK 1:2

  • Goles: Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 (pen.) — Aziz Xolmurodov 1, Siyavash Haqnazari 90+1.

  • Amonestaciones: Islom Turdialiyev 60, Sardor Karimov 88, Sardor Mirzayev 90+1.

Alineaciones:

  • Lokomotiv: Kozlov, Tupliyev (Abrayev, 71), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 80), Zoteyev, Nishich, Yaxshiboyev (Shodiboyev, 71).

  • AGMK: Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 65), Papava, O‘lmasaliyev, Turdialiyev (Ahmadaliyev, 65), Xolmurodov (Abdurazzoqov, 65), Sobirjonov (Tursunqulov, 85), Muqumjonov, Sentoku, Karimov, Peshich.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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