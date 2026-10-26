Javohir Sindarov competirá en un torneo de 425 000 $ en EE. UU.

El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov participará en el torneo Clutch Chess: Champions Showdown en San Luis, EE. UU., antes de su encuentro por el campeonato mundial. Así lo informaron publicaciones internacionales de ajedrez.

La competencia se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre. Los oponentes de Sindarov serán los grandes maestros estadounidenses Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, además del indio Rameshbabu Praggnanandhaa.

En el torneo participan cuatro ajedrecistas. Cada participante jugará dos veces contra los otros tres rivales, tanto con piezas blancas como negras. De esta manera, cada jugador disputará seis partidas al día, sumando un total de 18 partidas durante el torneo. Todos los encuentros se jugarán en formato de ajedrez rápido con 10 minutos y un incremento de 5 segundos por movimiento.

La bolsa de premios total del torneo es de 425 000 $. El ganador recibirá 125 000 $, el segundo lugar 94 000 $, el tercer lugar 72 000 $ y el cuarto lugar 62 000 $. Además, se otorgarán premios en efectivo adicionales por las victorias en cada jornada.

Una característica única del torneo es que el valor de los puntos por victoria aumenta con el paso de los días. Una victoria vale un punto el primer día, dos puntos el segundo y tres puntos el tercero. Este sistema permite que los jugadores rezagados puedan cambiar su situación incluso en el último día.

Este torneo será una etapa de preparación crucial para Javohir Sindarov antes de su duelo por el campeonato mundial. El gran maestro uzbeko disputará en noviembre el título mundial contra el actual campeón, el indio Dommaraju Gukesh.