Javohir Sindarov toma revancha ante Praggnanandhaa y sigue en la lucha por el título

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Javohir Sindarov toma revancha ante Praggnanandhaa y sigue en la lucha por el título

En la ciudad de San Luis, Estados Unidos, el prestigioso torneo de ajedrez que reúne a la élite mundial, Clutch Chess: Champions Showdown 2026 ha entrado en su fase decisiva. En este supertorneo con una bolsa de premios de 425 000 dólares, cuatro de los mejores grandes maestros del mundo, incluida la estrella uzbeka del ajedrez Javohir Sindarov, compiten por el primer puesto.

Esta competición sirve como la prueba final y más importante para nuestro compatriota antes del histórico match por el Campeonato Mundial contra el actual campeón, Gukesh Dommaradju.

Segunda jornada: Revancha intensa y lucha sin cuartel

El segundo día del torneo fue bastante complejo y lleno de eventos dramáticos para nuestro compatriota:

  • Revancha contra Praggnanandhaa: En la primera partida del día, Sindarov perdió ante el indio Rameshbabu Praggnanandhaa, pero en la segunda, a pesar de jugar con piezas negras, derrotó a su rival y tomó una merecida revancha;

  • Enfrentamientos con Caruana y Nakamura: En la segunda ronda, Javohir registró una derrota y un empate contra el representante local Fabiano Caruana. En las dos partidas de la tercera ronda contra Hikaru Nakamura, se registraron empates;

  • Situación en la tabla: Tras dos días de juego, Sindarov suma 8,5 puntos y comparte el segundo lugar con Caruana. El indio Praggnanandhaa lidera con 11 puntos, mientras que Nakamura tiene 8 puntos. Javohir ya ha asegurado un premio personal de 3 000 dólares.

Javohir Sindarov toma revancha ante Praggnanandhaa y sigue en la lucha por el título

Reglas y tercera jornada decisiva: El valor de una victoria es de 3 puntos

El reglamento del torneo garantiza una gran intriga hasta los últimos minutos:

  • Control de tiempo rápido: Cada participante juega un total de 18 partidas rápidas, con un control de tiempo de 10 minutos más un incremento de 5 segundos por movimiento;

  • Sistema de puntos creciente: Un aspecto único del torneo es que el valor de los puntos por victoria aumenta cada día: 1.º día — 1 punto, 2.º día — 2 puntos, y 3.º día — 3 puntos;

  • Una oportunidad que cambia el destino: Una sola victoria en el tercer día equivale a tres victorias del primer día. Esto elimina la diferencia de puntos en un instante y da a cualquier gran maestro la oportunidad de subir al podio de campeón al final.

Javohir Sindarov toma revancha ante Praggnanandhaa y sigue en la lucha por el título

Las últimas rondas en San Luis se convierten para Javohir Sindarov no solo en una lucha por el premio de 425 000 dólares, sino también en un gran campo de pruebas para obtener una ventaja psicológica antes del próximo duelo por el Campeonato Mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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