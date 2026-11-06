Javohir Sindarov evalúa sus posibilidades para el histórico duelo por el Campeonato Mundial contra Gukesh

En la ciudad estadounidense de San Luis, durante el prestigioso Clutch Chess: Champions Showdown torneo, el joven gran maestro uzbeko Javohir Sindarov dio una respuesta inesperada y única sobre el próximo histórico duelo por el título mundial. Los periodistas le pidieron que distribuyera en porcentajes sus probabilidades de victoria en el futuro encuentro contra el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.

La estrella del ajedrez uzbeko evaluó sus posibilidades solo 0,2 % por encima de su rival, revelando una distribución simbólica basada en un profundo respeto:

Javohir Sindarov: 50,1 %

Gukesh Dommaraju: 49,9 %

Según los expertos, esta sutil diferencia de Sindarov demuestra no solo un respeto infinito por el campeón actual, sino también una gran confianza en sus propias fuerzas y preparación.

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Antes de dar esta respuesta, Sindarov demostró su excelente estado de forma en el torneo de San Luis:

Victoria en el torneo: En los encuentros disputados del 27 al 29 de octubre, Javohir acumuló un total de 20,5 puntos convirtiéndose en el ganador absoluto de la competición;

Ensayo antes del duelo principal: Este éxito fue la última competición oficial del ajedrecista uzbeko antes de la lucha por la corona mundial.

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