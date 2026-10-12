Sensación esperada en Londres: Messi asistirá a la gala del Balón de Oro con su familia

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Sensación esperada en Londres: Messi asistirá a la gala del Balón de Oro con su familia

El delantero del Inter Miami y capitán de la selección argentina Lionel Messi ha anunciado que participará personalmente en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026. LiveScore según informa, la legendaria estrella y su familia han confirmado oficialmente su asistencia a la gala.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar este año el 26 de octubre en Londres y en ella se anunciará al mejor jugador del año.

Los organizadores mantienen el misterio

Un gran interés y secretismo rodean al galardón individual más prestigioso del fútbol mundial:

  • La votación ha finalizado: El proceso para determinar al ganador ya ha concluido, pero los resultados finales se mantienen, como es habitual, en estricto secreto hasta los momentos previos al evento;

  • Messi vendrá con su familia: Lionel MessiLa participación de en el evento de Londres ha intensificado las especulaciones en la comunidad futbolística sobre la posibilidad de que gane su noveno Balón de Oro, un récord en su carrera.

La próxima cima del plusmarquista y la Copa del Mundo

Hasta la fecha, la estrella argentina ha ganado el Balón de Oro en 8 ocasiones, siendo el poseedor del récord absoluto en la historia del fútbol:

  • Resultado histórico: Ningún otro jugador ha logrado ganar este trofeo 8 veces;

  • Éxito en la Copa del Mundo: En la Copa del Mundo de este año, Messi con Argentina llegó una vez más a la final con la selección nacional, cayendo solo en el partido decisivo ante España y conformándose con la medalla de plata.

La ceremonia de entrega de premios del 26 de octubre en Londres aclarará todas las dudas: ¿se ampliarán los récords de Messi o surgirá una nueva generación de estrellas?

Lionel MessiBalón de OroInter MiamiSelección ArgentinaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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