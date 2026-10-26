El Beşiktaş gana el derbi de Estambul: Shomurodov jugó 75 minutos

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El Beşiktaş gana el derbi de Estambul: Shomurodov jugó 75 minutos

En el marco de la 9.ª jornada de la Süper Lig turca, dos equipos de Estambul se enfrentaron: Başakşehir perdió 0-2 como visitante ante el famoso Beşiktaş. En el encuentro disputado en el Tupras Stadium, los locales aseguraron una victoria importante gracias a goles marcados al final de la segunda parte.

En este partido, el capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov fue titular con los visitantes y jugó durante 75 minutos. El talentoso mediapunta Abbos Fayzullayev se quedó en el banquillo por segundo partido consecutivo y no entró al campo.

Los minutos finales que decidieron el destino del partido

El encuentro fue intenso y equilibrado durante mucho tiempo:

  • El cambio de Shomurodov: Eldor Shomurodov estuvo activo en el centro del ataque y dejó su lugar a Yildirim en el minuto 75;

  • Minuto 76 — Gol de Oh Hyon-gyu: Justo después del cambio de Shomurodov, los locales lograron abrir el marcador. Oh Hyon-gyu, quien entró desde el banquillo en el minuto 65, anotó con precisión;

  • Minuto 89 — El punto final de Olaytan: Cerca del final del partido, Olaytan puso el 2-0 definitivo, dando una victoria sólida a las «Águilas negras»;

  • La situación de Fayzullayev: El hecho de que el cuerpo técnico del Başakşehir no utilizara al mediapunta uzbeko Abbos Fayzullayev por segundo partido consecutivo generó dudas entre los aficionados.

Situación en la tabla de posiciones

El resultado del encuentro tuvo un impacto significativo en la posición de los equipos en la Süper Lig:

  • El Beşiktaş sube al 4.º puesto: Tras la victoria, los locales alcanzaron los 18 puntos y ascendieron al 4.º lugar de la tabla, uniéndose al grupo de líderes;

  • Başakşehir en la parte baja: Con 11 puntos, los visitantes se mantienen en el puesto 12 y no logran alejarse de la zona de peligro.

Süper Lig turca | 9.ª jornada

Indicador

Beşiktaş

Başakşehir

Resultado

2

0

Goles

Oh Hyon-gyu (76), Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

Jugó 75 minutos (sustituido)

Abbos Fayzullayev

Se quedó en el banquillo

Puntos acumulados

18 puntos (4.º puesto)

11 puntos (12.º puesto)

Estadio

Tupras Stadium, Estambul

26 de octubre de 2026

Süper LigEldor ShomurodovAbbos FayzullayevBeşiktaşFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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