Tras la jornada 12 de la liga turca, que se disputó durante varios días, se produjeron cambios importantes en la lucha por el máximo goleador y el líder ha cambiado.

En esta jornada, Beşiktaş el delantero Dušan Vlahović anotó un doblete, al igual que en la jornada anterior. Los dos goles del atacante serbio contra Konyaspor no solo dieron la victoria a su equipo, sino que lo colocaron en el primer puesto de la tabla de goleadores con 11 goles . El anterior líder, Amed el delantero Gift Orban , se fue sin marcar en la jornada 12 y perdió el liderato.