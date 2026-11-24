Carrera por el pichichi en Turquía: Shomurodov marca su 9º gol e iguala a Salah y Osimhen
Tras la jornada 12 de la liga turca, que se disputó durante varios días, se produjeron cambios importantes en la lucha por el máximo goleador y el líder ha cambiado.
En esta jornada, Beşiktaş el delantero Dušan Vlahović anotó un doblete, al igual que en la jornada anterior. Los dos goles del atacante serbio contra Konyaspor no solo dieron la victoria a su equipo, sino que lo colocaron en el primer puesto de la tabla de goleadores con 11 goles . El anterior líder, Amed el delantero Gift Orban , se fue sin marcar en la jornada 12 y perdió el liderato.
Tabla de goleadores tras la jornada 12
Posición
Jugador
Club
Goles
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11
2
Gift Orban
Amed
10 (sin cambios)
3–6
Başakşehir
9
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9
El gol de Shomurodov en el minuto 77 y la competencia de las estrellas con 9 goles
En el último partido de la jornada 12, Başakşehir perdía 0-2 en casa contra el Çorum, cuando en el minuto 77 Eldor Shomurodov marcó un golazo para meter a su equipo en el partido. Después, el delantero local Bertuğ Yıldırım anotó tres goles más, dando a los de Estambul una victoria épica por 4:2 .
Tras este gol, Eldor Shomurodov elevó su cuenta goleadora de la temporada a 9 y ahora comparte el tercer puesto de la clasificación general con los siguientes jugadores:
Mohamed Salah (Trabzonspor): no pudo marcar en la victoria contra el Eyüpspor y se mantiene con 9 goles.
Victor Osimhen (Galatasaray): al no participar en el partido de la jornada 12, su número de goles no cambió (9).
Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): marcó dos goles contra el Alanyaspor, alcanzando los 9 tantos y uniéndose al grupo de líderes.
¿Crees que Eldor Shomurodov podrá superar a Dušan Vlahović en las próximas jornadas y convertirse en el líder en solitario de la tabla de goleadores de la Süper Lig turca? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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