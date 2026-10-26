Derbi de Estambul: el Başakşehir desafía al estelar Beşiktaş a domicilio

En uno de los duelos centrales de la 9.ª jornada de la Süper Lig turca, dos clubes renombrados de Estambul — Beşiktaş y Başakşehir se enfrentan. El encuentro tendrá lugar en el Tupras Stadium y será, naturalmente, el centro de atención para los aficionados al fútbol uzbekos.

El capitán y delantero estrella de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov comenzará el encuentro en el once inicial. El talentoso mediapunta Abbos Fayzullayev esperará su oportunidad desde el banquillo.

Situación en la tabla e intensidad del choque

Para ambos equipos, este partido es de vital importancia en su lucha por escalar posiciones:

La ambición del Beşiktaş: Con 15 puntos tras las jornadas disputadas y ocupando la 6.ª plaza, los locales buscan la victoria para acercarse a los líderes;

El Başakşehir debe mejorar su situación: Con 11 puntos y en el 12.º lugar, cada punto es oro para los visitantes; una victoria los llevaría hacia el top 10;

El factor de los legionarios uzbekos: Se espera que la actividad de Shomurodov en el ataque y su liderazgo sean factores determinantes para el resultado final.

Alineaciones oficiales de los equipos

En las alineaciones presentadas para el encuentro se pueden ver varias estrellas del fútbol europeo:

Once inicial del Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadu, Topçu, Yılmaz, Ndidi, Černý, Olaytan, Özcan, Trossard, Vlahović;

Once inicial del Başakşehir: Şengezer, Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Güneş, Olsen, Sari, Shomurodov , Bozok;

Fuerza de banquillo: El Başakşehir cuenta con un mediapunta de gran técnica como Abbos Fayzullayev para aumentar el ritmo de juego en la segunda parte.

Ficha del partido: Beşiktaş — Başakşehir