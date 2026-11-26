La jornada 12 de la Süper Lig turca llamó la atención con cambios intensos en la carrera por el máximo goleador y goles brillantes. Tras ganar la «Bota de Oro» la temporada pasada con 22 goles en 34 partidos, Eldor Shomurodov defiende dignamente su título esta temporada ante estrellas europeas y africanas.

De 0:2 a 4:2: un supergol y el hat-trick de Bertuğ Yıldırım

En el partido en casa del İstanbul Başakşehir contra el Çorum, el equipo iba perdiendo inicialmente 0:2. Sin embargo, Eldor Shomurodov redujo la distancia con un disparo potente y preciso desde larga distancia sin controlar el balón, sentando las bases para la remontada heroica de su equipo. Después, Bertuğ Yıldırım marcó un hat-trick, asegurando la victoria de los de Estambul por 4:2. El disparo de Shomurodov fue elegido

el mejor gol de la jornada 12 por los aficionados en una encuesta. Nuestro compatriota superó a grandes competidores: Milan Škriniar

(Fenerbahçe), Jean-Luc Dompé

(Konyaspor), Leandro Trossard

(Beşiktaş). La entrevista de Shomurodov en beIN SPORTS

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán dijo al prestigioso canal

beIN SPORTS sobre este gol: «Es uno de los goles más bonitos de mi carrera. Decidí disparar al primer toque desde larga distancia. Incluso escuché a mucha gente decirme que no disparara en ese momento. El rival defendió bien durante los primeros 70 minutos, pero tras el primer gol pudimos mostrar nuestro juego».

— dijo Eldor Shomurodov. Tabla de goleadores de la Süper Lig turca (tras la jornada 12)

Posición

Jugador Club Goles 1 Dušan Vlahović Beşiktaş 11 2 Gift Orban Amedspor 10 3–6 Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 9 3–6 Victor Osimhen Galatasaray 9 3–6 Mohamed Salah Trabzonspor 9 3–6 Adrian Benedyczak Kasımpaşa 9 ¿Crees que Eldor Shomurodov podrá ganar la «Bota de Oro» de la Süper Lig turca por segunda vez consecutiva ante estrellas como Vlahović, Salah y Osimhen?

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