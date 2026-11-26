Eldor Shomurodov revela los detalles de su supergol en la jornada 12 (video)
La jornada 12 de la Süper Lig turca llamó la atención con cambios intensos en la carrera por el máximo goleador y goles brillantes. Tras ganar la «Bota de Oro» la temporada pasada con 22 goles en 34 partidos, Eldor Shomurodov defiende dignamente su título esta temporada ante estrellas europeas y africanas.
De 0:2 a 4:2: un supergol y el hat-trick de Bertuğ Yıldırım
En el partido en casa del İstanbul Başakşehir contra el Çorum, el equipo iba perdiendo inicialmente 0:2. Sin embargo, Eldor Shomurodov redujo la distancia con un disparo potente y preciso desde larga distancia sin controlar el balón, sentando las bases para la remontada heroica de su equipo. Después, Bertuğ Yıldırım marcó un hat-trick, asegurando la victoria de los de Estambul por 4:2. El disparo de Shomurodov fue elegido
el mejor gol de la jornada 12 por los aficionados en una encuesta. Nuestro compatriota superó a grandes competidores: Milan Škriniar
(Fenerbahçe), Jean-Luc Dompé
(Konyaspor), Leandro Trossard
(Beşiktaş). La entrevista de Shomurodov en beIN SPORTS
El capitán de la selección nacional de Uzbekistán dijo al prestigioso canal
beIN SPORTS sobre este gol: «Es uno de los goles más bonitos de mi carrera. Decidí disparar al primer toque desde larga distancia. Incluso escuché a mucha gente decirme que no disparara en ese momento. El rival defendió bien durante los primeros 70 minutos, pero tras el primer gol pudimos mostrar nuestro juego».
— dijo Eldor Shomurodov. Tabla de goleadores de la Süper Lig turca (tras la jornada 12)
Posición
Jugador
Club
Goles
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11
2
Gift Orban
Amedspor
10
3–6
Eldor Shomurodov
İstanbul Başakşehir
9
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9
¿Crees que Eldor Shomurodov podrá ganar la «Bota de Oro» de la Süper Lig turca por segunda vez consecutiva ante estrellas como Vlahović, Salah y Osimhen?
¡Deja tus comentarios y comparte esta noticia sobre el éxito del orgullo del fútbol uzbeko con tus seres queridos!
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli iftixorining ushbu yorqin muvaffaqiyati haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…