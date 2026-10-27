En el derbi de Estambul, partido central de la 9ª jornada de la Süper Lig turca, «Istanbul Başakşehir» perdió 0-2 como visitante ante el prestigioso «Beşiktaş». Aunque no hubo goles en la primera mitad, los locales lograron asegurar tres puntos valiosos gracias a los tantos marcados en los últimos 15 minutos.

El encuentro fue de especial interés para los aficionados uzbekos: el capitán de nuestra selección, Eldor Shomurodov fue titular, mientras que el talentoso mediocampista Abbosbek Fayzullayev se quedó en el banquillo todo el partido.

El punto de inflexión: Shomurodov sale y llegan los goles

El destino del partido se decidió tras los cambios en la alineación:

Los 75 minutos de esfuerzo de Eldor: Shomurodov, que fue titular, presionó intensamente a los defensas rivales, pero en el minuto 75, debido al cansancio, dejó su lugar a Bertuğ Özgür;

Una defensa que colapsó sin Shomurodov: Casualidad o impacto de su ausencia, la defensa visitante se desmoronó justo después de que nuestro delantero fuera sustituido;

Minuto 76 — Oh Hyeon-gyu abre el marcador: Apenas un minuto después de entrar al campo, Oh Hyeon-gyu puso al «Beşiktaş» por delante;

Minuto 89 — El golpe final de Olaytan: Cerca del final, Junior Olaytan marcó el segundo gol, sentenciando el derbi;

Fayzullayev, otra vez fuera del campo: Como en los últimos partidos, el cuerpo técnico del «Başakşehir» no se atrevió a dar minutos a Abbosbek Fayzullayev.

Carrera por el pichichi y situación en la tabla

Este partido afectó seriamente las ambiciones de ambos equipos en el torneo:

Shomurodov entre los líderes goleadores: Aunque nuestro delantero no pudo marcar en esta jornada, cuenta con 7 goles y sigue luchando entre los máximos artilleros de la Süper Lig;

El «Beşiktaş» sube al 4º puesto: Los locales alcanzaron los 18 puntos y se consolidaron en los cuatro primeros puestos;

El «Başakşehir» en zona peligrosa: El equipo de Shomurodov se queda con 11 puntos, bajando al 12º lugar y sin poder alejarse de la zona baja;

Planes para la próxima jornada: El 1 de noviembre, el «Beşiktaş» visitará al «Kasımpaşa», mientras que el «Başakşehir» recibirá al «Samsunspor» en casa.

Süper Lig turca | Resultado de la 9ª jornada