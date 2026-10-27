El Istanbul Başakşehir encaja dos goles justo después de la salida de Eldor Shomurodov
En el derbi de Estambul, partido central de la 9ª jornada de la Süper Lig turca, «Istanbul Başakşehir» perdió 0-2 como visitante ante el prestigioso «Beşiktaş». Aunque no hubo goles en la primera mitad, los locales lograron asegurar tres puntos valiosos gracias a los tantos marcados en los últimos 15 minutos.
El encuentro fue de especial interés para los aficionados uzbekos: el capitán de nuestra selección, Eldor Shomurodov fue titular, mientras que el talentoso mediocampista Abbosbek Fayzullayev se quedó en el banquillo todo el partido.
El punto de inflexión: Shomurodov sale y llegan los goles
El destino del partido se decidió tras los cambios en la alineación:
Los 75 minutos de esfuerzo de Eldor: Shomurodov, que fue titular, presionó intensamente a los defensas rivales, pero en el minuto 75, debido al cansancio, dejó su lugar a Bertuğ Özgür;
Una defensa que colapsó sin Shomurodov: Casualidad o impacto de su ausencia, la defensa visitante se desmoronó justo después de que nuestro delantero fuera sustituido;
Minuto 76 — Oh Hyeon-gyu abre el marcador: Apenas un minuto después de entrar al campo, Oh Hyeon-gyu puso al «Beşiktaş» por delante;
Minuto 89 — El golpe final de Olaytan: Cerca del final, Junior Olaytan marcó el segundo gol, sentenciando el derbi;
Fayzullayev, otra vez fuera del campo: Como en los últimos partidos, el cuerpo técnico del «Başakşehir» no se atrevió a dar minutos a Abbosbek Fayzullayev.
Carrera por el pichichi y situación en la tabla
Este partido afectó seriamente las ambiciones de ambos equipos en el torneo:
Shomurodov entre los líderes goleadores: Aunque nuestro delantero no pudo marcar en esta jornada, cuenta con 7 goles y sigue luchando entre los máximos artilleros de la Süper Lig;
El «Beşiktaş» sube al 4º puesto: Los locales alcanzaron los 18 puntos y se consolidaron en los cuatro primeros puestos;
El «Başakşehir» en zona peligrosa: El equipo de Shomurodov se queda con 11 puntos, bajando al 12º lugar y sin poder alejarse de la zona baja;
Planes para la próxima jornada: El 1 de noviembre, el «Beşiktaş» visitará al «Kasımpaşa», mientras que el «Başakşehir» recibirá al «Samsunspor» en casa.
Süper Lig turca | Resultado de la 9ª jornada
Indicador
«Beşiktaş»
«Istanbul Başakşehir»
Marcador
2
0
Goles
Oh Hyeon-gyu (76), J. Olaytan (89)
—
Eldor Shomurodov
—
Jugó 75 minutos (sustituido)
Abbosbek Fayzullayev
—
Se quedó en el banquillo
Total de goles de Shomurodov
—
7 goles (en la carrera por el pichichi)
Puntos y posición
18 puntos (4º puesto)
11 puntos (12º puesto)
Próximo rival
«Kasımpaşa» (1 de noviembre)
«Samsunspor»
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