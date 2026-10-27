El Istanbul Başakşehir encaja dos goles justo después de la salida de Eldor Shomurodov

·102·Deportes
El Istanbul Başakşehir encaja dos goles justo después de la salida de Eldor Shomurodov

En el derbi de Estambul, partido central de la 9ª jornada de la Süper Lig turca, «Istanbul Başakşehir» perdió 0-2 como visitante ante el prestigioso «Beşiktaş». Aunque no hubo goles en la primera mitad, los locales lograron asegurar tres puntos valiosos gracias a los tantos marcados en los últimos 15 minutos.

El encuentro fue de especial interés para los aficionados uzbekos: el capitán de nuestra selección, Eldor Shomurodov fue titular, mientras que el talentoso mediocampista Abbosbek Fayzullayev se quedó en el banquillo todo el partido.

El punto de inflexión: Shomurodov sale y llegan los goles

El destino del partido se decidió tras los cambios en la alineación:

  • Los 75 minutos de esfuerzo de Eldor: Shomurodov, que fue titular, presionó intensamente a los defensas rivales, pero en el minuto 75, debido al cansancio, dejó su lugar a Bertuğ Özgür;

  • Una defensa que colapsó sin Shomurodov: Casualidad o impacto de su ausencia, la defensa visitante se desmoronó justo después de que nuestro delantero fuera sustituido;

  • Minuto 76 — Oh Hyeon-gyu abre el marcador: Apenas un minuto después de entrar al campo, Oh Hyeon-gyu puso al «Beşiktaş» por delante;

  • Minuto 89 — El golpe final de Olaytan: Cerca del final, Junior Olaytan marcó el segundo gol, sentenciando el derbi;

  • Fayzullayev, otra vez fuera del campo: Como en los últimos partidos, el cuerpo técnico del «Başakşehir» no se atrevió a dar minutos a Abbosbek Fayzullayev.

Carrera por el pichichi y situación en la tabla

Este partido afectó seriamente las ambiciones de ambos equipos en el torneo:

  • Shomurodov entre los líderes goleadores: Aunque nuestro delantero no pudo marcar en esta jornada, cuenta con 7 goles y sigue luchando entre los máximos artilleros de la Süper Lig;

  • El «Beşiktaş» sube al 4º puesto: Los locales alcanzaron los 18 puntos y se consolidaron en los cuatro primeros puestos;

  • El «Başakşehir» en zona peligrosa: El equipo de Shomurodov se queda con 11 puntos, bajando al 12º lugar y sin poder alejarse de la zona baja;

  • Planes para la próxima jornada: El 1 de noviembre, el «Beşiktaş» visitará al «Kasımpaşa», mientras que el «Başakşehir» recibirá al «Samsunspor» en casa.

Süper Lig turca | Resultado de la 9ª jornada

Indicador

«Beşiktaş»

«Istanbul Başakşehir»

Marcador

2

0

Goles

Oh Hyeon-gyu (76), J. Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

Jugó 75 minutos (sustituido)

Abbosbek Fayzullayev

Se quedó en el banquillo

Total de goles de Shomurodov

7 goles (en la carrera por el pichichi)

Puntos y posición

18 puntos (4º puesto)

11 puntos (12º puesto)

Próximo rival

«Kasımpaşa» (1 de noviembre)

«Samsunspor»

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevSüper LigBeşiktaşIstanbul Başakşehir
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Beşiktaş gana el derbi de Estambul: Shomurodov jugó 75 minutosEl Beşiktaş gana el derbi de Estambul: Shomurodov jugó 75 minutosAyer 23:29Derbi de Estambul: el Başakşehir desafía al estelar Beşiktaş a domicilioDerbi de Estambul: el Başakşehir desafía al estelar Beşiktaş a domicilioAyer 20:48Batalla feroz por la Bota de Oro en Turquía: Shomurodov y Muriqi alcanzan a OrbanBatalla feroz por la Bota de Oro en Turquía: Shomurodov y Muriqi alcanzan a Orban23 octubre 14:14Dušan Vlahović ficha por Beşiktaş por sorpresaDušan Vlahović ficha por Beşiktaş por sorpresa12 agosto 23:54Un gol y una asistencia de Eldor Shomurodov dan la victoria al Başakşehir (vídeo)Un gol y una asistencia de Eldor Shomurodov dan la victoria al Başakşehir (vídeo)18 octubre 23:08Beşiktaş - Crystal Palace: alineaciones y directoBeşiktaş - Crystal Palace: alineaciones y directo22 octubre 22:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester